Ricardo, 38 años, electricista: "He pagado 215 euros por 4 rollos, si no te subimos el precio del enchufe trabajamos gratis"

Meterse en una reforma o necesitar una pequeña reparación eléctrica se ha convertido en un auténtico deporte de riesgo para los ahorros de cualquier familia.

Sin embargo, al otro lado de la factura, los profesionales de la construcción atraviesan un drama silencioso que rara vez llega a comprender el cliente final.

Ricardo Abellán, un electricista y empresario de 38 años, ha decidido romper ese silencio en redes sociales para mostrar la cruda realidad que afrontan cada mañana al pisar el almacén de suministros.

Su denuncia, viralizada por la contundencia de sus cifras, pone rostro a una inflación que asfixia a los oficios tradicionales y encarece inevitablemente cualquier obra que queramos hacer en casa.

Con el recibo de compra todavía en la mano, este profesional ha querido transparentar los altísimos costes que asume de su propio bolsillo antes siquiera de arrancar la furgoneta.

"Acabo de comprar 4 rollos de cable para que veáis 215 euros, 2 rollos de uno y medio y 2 rollos de dos y medio para que veáis cómo están las cosas", relata visiblemente frustrado ante la cámara.

Lejos de ser una queja aislada, el trabajador expone una tendencia devastadora que dinamita cualquier intento de mantener unas tarifas competitivas.

Admite no saber qué ha ocurrido exactamente a nivel macroeconómico, pero advierte con absoluta rotundidad que desde hace dos o tres años los precios se han duplicado.

Incluso aclara que no se trata de un ligero encarecimiento del 20 %, sino de desembolsar exactamente el doble de dinero por un material idéntico.

El conflicto principal estalla cuando esta abultada inversión inicial choca frontalmente con las expectativas del consumidor, quien a menudo percibe los presupuestos actuales como desorbitados sin llegar a conocer el verdadero trasfondo del negocio.

El electricista ilustra esta asfixia financiera diaria explicando que cuando una sola caja de cable les "sube de repente a 50 euros", resulta materialmente imposible absorber ese impacto en solitario.

Aquí entra en juego el temido encarecimiento al instalar un nuevo punto de luz o un enchufe, ese concepto tan cotidiano que todo cliente revisa con especial lupa en su factura.

"Intentamos que no se note tanto en los presupuestos, pero es imposible", lamenta el empresario, reconociendo que "no queda otra" alternativa que trasladar esta escalada al ciudadano, puesto que de lo contrario estarían desempeñando su labor gratis y trabajando sin obtener margen de beneficio.

El firme aviso lanzado por Ricardo trasciende rápidamente las fronteras de la electricidad para erigirse como el lamento generalizado de todo el sector de las reformas.

Como él mismo subraya para contextualizar la magnitud de este enorme problema estructural, sus compañeros de oficio sufren este mismo calvario diario, mencionando expresamente la agonía compartida que atraviesan los albañiles, los pintores y los pladuristas.

Todos estos especialistas se encuentran atrapados en una subida brutal que transforma el acto rutinario de reponer existencias en un lujo inasumible.