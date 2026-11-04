Mucho más que fotografía se puede encontrar en la nueva tienda de Leica en Barcelona. Javier Carbajal Barcelona

Leica llega a Barcelona con una declaración de amor: la fotografía como un puente entre la vida y la memoria

En la nueva tienda de Leica en Barcelona se respiraba este viernes un profundo amor por la fotografía. No tanto por las cámaras, expuestas como pequeñas piezas de artesanía, sino por aquello que representan. Una forma de observar, de acercarse a las personas y de comprender un mundo que, en ocasiones, parece avanzar demasiado deprisa como para detenerse a mirarlo.

La firma alemana ha inaugurado su nuevo espacio en la ciudad condal con una propuesta que va más allá de la venta de equipos fotográficos. Una tienda, una academia y una galería que aspiran a convertirse en punto de encuentro para fotógrafos, aficionados y amantes de la imagen.

Leica inaugura su nueva tienda en Barcelona: mucho más que fotografía Javier Carbajal

Javier Liedo, managing Director de Leica Camera Iberia, fue el encargado de presentar el proyecto. Tras las aperturas de Madrid, Oporto y Lisboa, Barcelona supone un nuevo paso en la expansión de la compañía por la Península Ibérica. Una ciudad estrechamente vinculada a la cultura, el diseño y la creatividad que, según explicó, debía tener un espacio propio de Leica.

Pero el verdadero valor de esta apertura está en su dimensión cultural. La Leica Academy ofrecerá formación, talleres y encuentros, mientras que la nueva Leica Gallery se incorpora a una red internacional que este año celebra medio siglo de historia. Espacios concebidos no solo para exponer fotografías, sino para generar conversaciones alrededor de ellas.

Javier Liedo, managing Director Leica Camera Iberia en la nueva tienda de Barcelona. Javier Carbajal Barcelona

La presencia de Andreas Kaufmann, Chairman of the Supervisory Board de Leica Camera, y de Karin Rehn-Kaufmann, Art Director y Chief Representative de las galerías Leica internacionales, dejó claro el significado que Barcelona tiene para la compañía. Ambos hablaron mucho más de fotografía que de cámaras.

Andreas recurrió a la literatura para explicar esa filosofía. Citó El puente de San Luis Rey, de Thornton Wilder, y pronunció en castellano una reflexión sobre la vida, la muerte y el amor: «Hay un mundo de los vivos y un mundo de los muertos, y el puente entre ambos es el amor».

Una cita que trasladó al universo fotográfico para recordar que la cámara es simplemente una herramienta. Lo verdaderamente importante es el deseo de conservar un instante, de capturar algo que nos emociona y que, de otro modo, terminaría desapareciendo. La fotografía como ese puente entre lo que vivimos y lo que permanece en nuestra memoria.

Karin Kauffman, Art Director and Chief Representative of Leica Galleries International posa en la nueva galería en Barcelona Javier Carbajal Barcelona

Karin Kaufmann profundizó en esa idea desde otra perspectiva. Para ella, la fotografía tiene una capacidad extraordinaria para unir a personas de diferentes culturas, generaciones e ideologías. Una pasión compartida que puede convertirse incluso en un mensaje de paz.

Hay un detalle de su filosofía que resulta especialmente revelador. En las galerías Leica no hay música. Karin quiere que el visitante se encuentre a solas con las fotografías, sin distracciones ni elementos que condicionen su interpretación. Un espacio donde detenerse, observar y conectar consigo mismo.

En una sociedad dominada por la inmediatez, donde las imágenes se suceden sin apenas tiempo para comprenderlas, esta apuesta por el silencio y la reflexión adquiere un significado especial. Las galerías no pretenden ser únicamente paredes cubiertas de fotografías, sino lugares vivos donde aprender, conversar y descubrir otras miradas.

Andreas Kaufmann, Chairman of the Supervisory Board Leica Camera durante la presentación de la nueva tiena de Barcelona. Javier Carbajal Barcelona

Leica es, evidentemente, una empresa que fabrica y vende cámaras. Pero reducir su filosofía a una estrategia comercial sería ignorar su compromiso histórico con la cultura fotográfica. Desde la primera galería inaugurada en Wetzlar en 1976 hasta este nuevo espacio en Barcelona, la compañía ha construido una "familia" que comparte algo más profundo que la afinidad por una marca.

Quizá sea esa una de las razones por las que muchos fotógrafos nos sentimos identificados con esta manera de entender la fotografía. Porque fotografiar no consiste únicamente en producir imágenes, sino en acercarse a la realidad con curiosidad, respeto y una mirada honesta. Estar presentes en el mundo para intentar comprenderlo antes de juzgarlo.

Barcelona gana así mucho más que una tienda de cámaras. Gana un espacio donde reivindicar el valor de la fotografía, reencontrarse con su cultura y recordar que, frente al ruido y la velocidad de nuestro tiempo, todavía merece la pena detenerse a mirar.