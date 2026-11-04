Kiko de la Rosa, arquitecto: "Si vas a reformar tu casa, el aislamiento exterior cuesta 20.000 € pero merece la pena"

El Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, conocido como SATE, se ha consolidado como una de las reformas más recomendadas por los expertos en eficiencia energética y climatización.

Por eso, el arquitecto Kiko de la Rosa ha repasado en su último vídeo publicado en YouTube algunas de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en este tipo de aislamiento y las ventajas que podemos obtener de manera inmediata y sin consumir más electricidad.

El SATE consiste en una "capa muy pequeña de mortero con un corcho detrás"; la instalación empieza sobre la fachada, donde se usa cemento cola y anclajes mecánicos para adherir un panel aislante de EPS (poliestireno expandido, el clásico corcho de bolitas) o de XPS (poliestireno extruido, más duro).

Tras la instalación del panel aislante, que es de unos 10 cm de espesor, se aplica una primera capa de mortero, sobre la que se embute una malla de refuerzo "para darle rigidez al mortero, para evitar que haya problemas de fisuraciones", finalizando con una segunda capa de mortero y el acabado exterior que prefiramos.

Debido a esta complejidad, este tipo de instalaciones requieren de una inversión notablemente superior a la de un revestimiento tradicional o a un aislamiento por el interior. Según de la Rosa, "un SATE normalmente os puede costar unos 100, ciento y pico euros el metro cuadrado".

Por lo tanto, el precio final depende en buena parte del tamaño del edificio; en el caso mostrado en el vídeo, el SATE de la casa salió "en el orden de los 20.000 euros aproximadamente".

Si se hubiera optado por aislamiento térmico por el interior, con un monocapa por el exterior, el precio hubiera sido muy inferior "en unos 15.000, 12.000 euros", pero el experto cree que "para lo que vale una casa nueva, quizás esos 10.000 € que hay de diferencia te merezca la pena".

Eso es porque el rendimiento del SATE es muy superior al de esas alternativas. "La principal ventaja para mí es el tema de la continuidad del aislamiento, el puente térmico que se genera desaparece".

Al colocar las capas por el exterior, se envuelve la estructura por completo y desaparecen los puentes térmicos en zonas críticas como los forjados, algo muy complicado de solucionar con aislamiento interior.

El SATE destaca por el aprovechamiento de la inercia térmica de los muros interiores, un efecto conocido como "efecto cueva"; como la masa de ladrillo queda protegida dentro de la envoltura aislante, la propia casa guarda el calor o el frío en el interior.

Aunque eso implica un mayor esfuerzo inicial para alcanzar la temperatura deseada, una vez que se ha alcanzado, el coste es muy reducido y eso implica que los equipos de climatización no tienen que trabajar tanto, reduciendo el consumo energético y la factura de la luz.

Aislar por el exterior también tiene la ventaja de no perder espacio útil en el interior, algo especialmente importante en habitaciones pequeñas: "una habitación que nos mide ahora mismo 2,5 o 2,60 metros, puede ser que nos quedase en 2,40 y entonces ya no nos cabría la cama". De la misma manera, el aislamiento exterior permite hacer reformas en el interior de la vivienda sin perder zonas protegidas ni crear puentes térmicos.

Una vez instalado correctamente, el SATE es un revestimiento diseñado para durar décadas: "con el paso de muchísimos años, a lo mejor de 30, 40, 50 años, puede haber zonas que se acaben soltando, pero no es lo habitual o no debería pasar".