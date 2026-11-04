Fernando, experto en reformas energéticas: "Las placas solares en comunidades se amortizan en 8 años y duran 20 o 25 años"

Las placas solares se han convertido en un elemento muy común en las ciudades españolas, pero aún quedan muchas dudas sobre el verdadero ahorro que suponen, especialmente teniendo en cuenta la elevada inversión inicial que requieren.

El experto en eficiencia energética y consultor energético especializado en edificación, Fernando J. González, ha explicado en una entrevista al canal de YouTube de Marcos Ruperez la manera en la que la rentabilidad de estas instalaciones puede variar dependiendo del edificio.

Según explica, crear una red de autoconsumo colectivo en una comunidad de propietarios supone un importante reto organizativo y de inversión, pero que compensa con creces en términos económicos.

Instalar el máximo número de paneles fotovoltaicos como sea posible en la cubierta permite distribuir de manera proporcional el porcentaje de producción a cada contador, tanto para las viviendas privadas como para las zonas comunes del edificio.

"Es una manera dificultosa, ante una comunidad de propietarios o un grupo de una comunidad energética, porque hay que cohesionar a las personas, es extremadamente rentable desde mi punto de vista, que es crear un autoconsumo colectivo" señala el experto.

La inversión en energía fotovoltaica ofrece una elevada estabilidad y una buena amortización si la instalación se realiza de manera correcta. El experto llega a declarar que "tienes una energía como la fotovoltaica que, a pelo, en principio si está bien parida, debería amortizarse en 8 años y durar 20 o 25 años, y darte una rentabilidad media anual del 10 o el 15%".

Esto supone un rendimiento económico a largo plazo muy atractivo para los propietarios, ya que a partir del noveno año, básicamente están recibiendo 'electricidad gratis', algo que durará al menos una década y media más.

Fernando, experto en reformas energéticas: "Las placas solares en comunidades se amortizan en 8 años y duran 20 o 25 años"

También hay que tener en cuenta las ventajas fiscales que hacen incluso más atractivo realizar este tipo de instalación para las comunidades de vecinos. Varios ayuntamientos y comunidades autónomas aplican importantes bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios que forman parte de una red de autoconsumo colectivo.

Fernando J. González pone el ejemplo de municipios como Madrid o Pinto, donde se ofrecen bonificaciones del 50% del IBI durante 4 años, mientras que en otras localidades como Majadahonda estas ayudas se extienden hasta los 5 o 6 años.

Gracias a estas bonificaciones fiscales, se puede llegar a cubrir cerca del 90% del coste de la instalación fotovoltaica, haciendo que la inversión inicial sea muy reducida y por lo tanto, apenas termine afectando a los propietarios cuando se reparta entre todos.

"Tienes una instalación que te ha salido básicamente gratis", en palabras de González.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el impacto real en cada vivienda depende en gran medida del diseño arquitectónico del edificio. En bloques muy altos el espacio en cubierta es reducido en comparación con el número de vecinos, por lo que cada uno tendrá asignada una producción menor; en cambio, los edificios con grandes tejados permiten maximizar mejor el rendimiento energético.

"En un edificio más horizontal que vertical, ahí empieza a haber dinero y magia" concluye González.