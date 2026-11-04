Edu Saz, 33 años, arquitecto: "En 25 años el precio de la vivienda en España ha subido un 80 % y los salarios tan solo un 8 %"

El mercado inmobiliario actual ofrece más datos, portales y estimaciones algorítmicas que nunca, pero la abundancia de información no ha resuelto el problema de fondo: la accesibilidad financiera.

Mientras las herramientas digitales transforman la forma en que buscamos casa, la capacidad real de compra se rige por una brecha estructural acumulada en las últimas dos décadas.

Edu Saz, arquitecto de 33 años especializado en valoración e inspección de inmuebles, sitúa el foco en el verdadero desequilibrio del mercado.

"En 25 años el precio de la vivienda en España ha subido un 80 % y los salarios tan solo un 8 %", señala en su último vídeo de YouTube.

En un ecosistema donde los portales inmobiliarios y la analítica masiva de datos dominan la búsqueda de vivienda, el especialista advierte sobre el peligro de confiar a ciegas en las estimaciones automatizadas de la red.

"La gente suele entrar en Idealista, coge el precio por metro cuadrado de la zona y lo multiplica por sus metros; esto es un error porque son precios de anuncio, no de cierre", añade.

Frente a la distorsión que generan los precios de oferta en la web, Saz recomienda auditar los datos transaccionales del Portal Estadístico del Notariado y analizar técnicamente el estado físico de la propiedad.

La tecnología puede procesar métricas globales, pero la negociación física sigue siendo un asunto individual: "Dos personas pueden comprar vivienda el mismo día en la misma calle y una hacer una buena operación mientras que la otra no".

Por otra parte, factores disruptivos como la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el empleo y las oscilaciones de las políticas monetarias alimentan el debate sobre si conviene comprar ya o esperar a 2027.

Aunque muchos compradores buscan algoritmos predictivos para acertar con el suelo del mercado, el arquitecto descarta la posibilidad de sincronizar digitalmente la operación.

"No existe el momento perfecto para toda España. Lo que existen son compras bien hechas o mal hechas", afirma Saz.

La capacidad de financiación de la economía doméstica resulta un factor mucho más determinante que las fluctuaciones de precio registradas en las plataformas.

"Puede que compres 20.000 € más barato ese piso dentro de un año, pero que el tipo de interés te haya subido un 1% y eso te reste un 10% de capacidad real de compra", señala el arquitecto.

El análisis concluye alertando sobre la firma apresurada de reservas en agencias que dejan legalmente desprotegido al comprador al no exigir la firma simultánea del vendedor.

Para el experto, la verdadera utilidad del análisis de datos en el sector radica en evaluar riesgos urbanísticos, revisar cargas y calcular el coste real de reforma antes de entregar cualquier señal económica.

Como sentencia el especialista: "Una cosa es cómo evoluciona el precio de la vivienda frente a otros activos y otra muy distinta es cuánto le cuesta a una familia comprarla".