Las promociones de AliExpress se extenderán durante varias semanas este mes de noviembre.

Llega a España el día con más descuentos del año: desde el 1 de noviembre y con una gran novedad

El mes de noviembre llega con una de las grandes citas del año para quienes buscan descuentos y oportunidades de compra.

El 11.11 de AliExpress vuelve en 2026 con ofertas en tecnología, electrónica, hogar, movilidad y muchas otras categorías, con promociones para todos los presupuestos.

Este año, la campaña se prolongará hasta el 18 de noviembre y contará con promociones especiales, descuentos en miles de productos y nuevas ventajas para los compradores habituales.

Cuándo es el 11.11

Aunque la campaña 11.11 tiene su día central el 11 de noviembre, las promociones de AliExpress durarán varias semanas. Estas serán las fechas más destacadas.

11.11 Warm-up: del 29 al 31 de octubre.

del 29 al 31 de octubre. 11.11 Sale: del 1 al 18 de noviembre.

del 1 al 18 de noviembre. Black Friday: del 19 al 29 de noviembre.

del 19 al 29 de noviembre. Cyber Monday: del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Así, quienes quieran aprovechar las ofertas del 11.11 de AliExpress 2026 podrán encontrar promociones durante buena parte del mes de noviembre.

Descuentos en grandes marcas

Una de las grandes propuestas de la campaña son las Mega Deals, con ofertas en diferentes categorías y rangos de precio que buscan acomodarse a todos los presupuestos.

Además, este año AliExpress lleva su campaña 11.11 al siguiente nivel con el lanzamiento de un nuevo programa de fidelización y una oferta de productos premium a precios competitivos a través de su canal Marcas+ (Brand+).

Marcas+ (Brand+), que celebra su primer aniversario, es el canal premium de AliExpress. Este reúne más de 2.000 productos de marcas reconocidas.

Novedades de 2026

Una de las novedades de este año es Elite, el nuevo programa de fidelización gratuito de AliExpress.

La marca reconoce automáticamente a sus compradores más fieles y les ofrece ventajas exclusivas en función de su historial de compras, sin necesidad de pagar una cuota.

En España, pueden acceder los usuarios que hayan comprado en al menos cinco días diferentes y hayan gastado más de 715 euros durante el último año.

Entre sus principales ventajas están:

5% de descuento adicional en millones de productos seleccionados.

en millones de productos seleccionados. Precios exclusivos visibles directamente en la aplicación.

8% de descuento durante el Elite Day , el primer día de cada mes.

, el primer día de cada mes. Devoluciones simplificadas y gratuitas en productos elegibles.

Atención al cliente 24/7.

Durante el 11.11, los miembros de Elite, podrán combinar estas ventajas con las promociones de la campaña siempre que cumplan los términos y condiciones requeridos.

Tres mandos gaming

El apartado gaming tendrá un especial protagonismo durante el 11.11. Entre las marcas participantes se encuentra GAMESIR, especializada en mandos y accesorios para videojuegos.

Mandos de Gamesir. Cedida

Tres de sus mejores modelos pueden encontrarse en AliExpress a precios muy competitivos y se beneficiarán de los descuentos de noviembre.

GameSir G7 Pro: un mando para Xbox Series X|S, con conexión por cable en Xbox, conexión inalámbrica para PC y Bluetooth para Android. Incorpora joysticks y gatillos con tecnología Hall Effect y base de carga.

un mando para Xbox Series X|S, con conexión por cable en Xbox, conexión inalámbrica para PC y Bluetooth para Android. Incorpora joysticks y gatillos con tecnología Hall Effect y base de carga. GameSir Nova Lite: un mando con tecnología Hall Effect compatible con Nintendo Switch, iPhone, Android, Windows PC y Steam. Es una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un mando multiplataforma.

un mando con tecnología Hall Effect compatible con Nintendo Switch, iPhone, Android, Windows PC y Steam. Es una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un mando multiplataforma. GameSir Cyclone 2: mando inalámbrico compatible con Nintendo Switch 2, iPhone y Android, con conexión Bluetooth y gatillos con tecnología Hall Effect.

Además, el 11.11 también habrá descuentos en marcas destacadas como Life, Sofirn, Wurkkos, 70Mai, Netac, Chuwi, Frankberg, Elitewheels y Oukitel.

Con estas novedades, el 11.11 de AliExpress 2026 no se limita a los descuentos: la campaña incorpora multitud de opciones de fidelización, marcas y servicios para los compradores.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con AliExpress.