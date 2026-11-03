Joel Martínez, 39 años, carpintero: "Empecé de repartidor, ahora hago un mueble al mes por 3.000 euros"

De todos los oficios tradicionales, la carpintería es probablemente el que más ha cambiado en los últimos años, tanto por las diferencias en la demanda como por la falta de profesionales cualificados.

El carpintero Joel Martínez, creador del taller Martínez Woodworking, ha compartido su experiencia en el canal de YouTube de Fermin Lorda sobre las claves de su oficio, sus inicios, y el rendimiento económico que le da su trabajo.

Joel es un ejemplo de autodidacta, iniciándose en el sector por un interés personal. Inicialmente, combinaba el trabajo de la madera como afición con un trabajo diario como repartidor de mensajería.

Su primer taller era un espacio diminuto con poco espacio para maniobrar, pero entonces llegó el punto de inflexión, cuando terminó su primer pedido comercial, unas estanterías para su tía por las que cobró algo más de 300 euros.

Tras dos años de aprendizaje mediante ensayo y error y gracias a contenido publicado en plataformas como YouTube, decidió dar el salto definitivo al terreno profesional invirtiendo entre 20.000 y 25.000 euros en maquinaria estacionaria pesada.

Martínez recuerda esa etapa de transición afirmando que "en ese pequeño taller fue de donde pasé de hobby a profesional", dejando en evidencia que los primeros pasos en cualquier profesión suelen ser pequeños, pero valiosos.

En la actualidad, este carpintero combina principalmente dos vías de ingresos. Por un lado, está la facturación directa por la fabricación personalizada de muebles hechos por encargo; estas piezas exclusivas se pueden llegar a vender por 3.000 euros, aunque necesita un mes aproximadamente para completarlas y todo esto varía dependiendo de la complejidad del proyecto y de los proyectos que aún mantenga activos.

Por otro lado, Martínez genera ingresos fijos adicionales provenientes de patrocinios de marcas del sector, como herramientas y carpintería, que colaboran con él en redes sociales; esto le aporta entre 500 y 700 euros al mes.

Joel Martínez, 39 años, carpintero: "Empecé de repartidor, ahora hago un mueble al mes por 3.000 euros"

La artesanía y la meticulosidad son los pilares centrales de su trabajo, y la razón principal por la que sus tarifas están por encima de la media del mercado. Martínez trabaja exclusivamente con madera maciza de alta calidad, como el castaño o el roble americano, y dedica una gran cantidad de tiempo al acondicionamiento de la madera y la limpieza extrema de sus instalaciones.

Para él, este cuidado por el detalle justifica un precio más elevado, afirmando de manera tajante que "si alguien se queja por el precio que le doy, pues perfecto, no es cliente mío", dejando claro que no acepta cualquier tipo de trabajo, un lujo que otras profesiones no se pueden permitir.

Como ejemplo, cita el caso de una clienta que quería un mueble de IKEA, una mesa con cuatro sillas fabricadas en madera de pino que en la famosa tienda costaba 900 euros; sin embargo, su presupuesto ascendió a los 3.600 euros debido a la diferencia en materiales (madera de castaño) y la mano de obra.

Relacionado con esto, el carpintero afirma que las mesas tradicionales de comedor son el tipo de mueble que ofrecen una mayor rentabilidad. Las mesas de roble o castaño tienen un ensamblaje relativamente sencillo en comparación con otros muebles y dejan un beneficio neto muy elevado en comparación con el esfuerzo requerido.

A pesar de esto, Martínez limita este tipo de encargos para evitar la saturación creativa, optando por proyectos únicos como cabeceros a medida, espejos retroiluminados o cubiertas y vajillas de madera para hostelería.