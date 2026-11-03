Daiana y Jerson, pareja que está construyendo una casa con contenedores: "Llevamos 3 años y pasaremos la Navidad aquí"

Las casas basadas en contenedores de transporte son cada vez más populares como una alternativa barata para conseguir un hogar sin depender de una larga hipoteca; pero lo que mucha gente no sabe es el viaje de esfuerzo y aprendizaje constante que requieren.

La pareja de Daiana y Jerson se encuentra inmersa en este desafiante proceso desde hace casi 3 años, que han contado a través de su canal de Youtube JeDai Life; pero al menos, poco a poco están viendo la luz al final del túnel.

"Hace casi 3 años no teníamos ni idea de por dónde empezar, y hoy por primera vez se ve el final", celebran en el último vídeo publicado, centrado en la instalación del techo, lo que por fin les permite tener refugio en su propio hogar.

La obra ha entrado en una fase clave tras la instalación de los techos, algo que ha supuesto diversas dificultades técnicas y logísticas. El principal obstáculo se encuentra en la propia arquitectura del módulo; al colocar los paneles, se encontraron con que "todos estos pilares en cada habitación, son como unas mochetas por la forma de los contenedores".

Eso les obligó a "hacerla de esa manera, obviamente nos da un poco más de trabajo que por gusto obviamente no hubiéramos puesto". Además de lidiar con espacios reducidos donde "por falta de espacio se complica un poco", la manipulación de las grandes placas ha supuesto un auténtico reto de fuerza y maña.

Al intentar colocar una de esas piezas sin ayuda de maquinaria, comentaron que "a ver cómo lo hacemos"; a eso se le sumó la precisión necesaria en los cortes y mediciones, reconociendo que en algunos casos han tomado mal las medidas.

A pesar de las complicaciones, el avance en la obra en estas últimas semanas ha sido determinante para empezar a plantear su final cercano. Tras terminar con las estancias principales como el salón y la cocina, la pareja logró completar la perfilería y la instalación de placas en la segunda habitación, el baño pequeño, el baño principal y el vestidor.

Daiana y Jerson, pareja que está construyendo una casa con contenedores: "Llevamos 3 años y pasaremos la Navidad aquí"

De esta manera, "están terminados los techos de toda la casa, y eso significa que nos quedan solo dos pasos para terminarla". La satisfacción de ver los techos instalados les ha hecho darse cuenta de que por fin van a tener una casa.

Por supuesto, aún queda mucho trabajo por delante, como emplastecer toda la casa, una tarea "que no le va a gustar a nadie", pero que es un paso importante para pintar la casa y tenerla habitable con todas las instalaciones totalmente funcionales.

Esto les ha permitido empezar a pensar en usar la casa de contenedores como la propia y empezar a mudarse de manera inminente, con el objetivo de pasar las próximas fiestas dentro.

"La misión, la ilusión, la idea, no sé cómo queréis llamarlo, es poder pasar las Navidades aquí. Estamos en octubre, noviembre y diciembre, quizá estamos flipando mucho, creemos que lo vamos a conseguir pero no lo sabemos".

Pese a estas dudas debido a la cantidad de detalles pendientes, aclaran que el primer objetivo es simplemente tener la casa pintada, el suelo puesto y una cama en la habitación, dejando otras partes como el patio para el año que viene.

Con todo, serían casi 4 años de trabajo, y una inversión inicial que implicó comprar dos contenedores marítimos por 4.800 euros.