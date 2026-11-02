Javier Arias, después de 2 años vendiendo en Amazon: "Empecé con 300 € y ahora facturo más de 20.000 € cada mes"

En los últimos años han aparecido muchos testimonios de personas que han decidido dejar su trabajo para dar el salto a emprender online, pero lo que mucha gente no sabe es que este proceso requiere planificación, esfuerzo constante y una buena dosis de realismo.

La entrevista de Rubén Vega a Javier Arias, uno de estos nuevos emprendedores, explica muy bien los obstáculos y consideraciones a tener en cuenta antes de pensar que nos podemos hacer millonarios.

Después de siete años como autónomo en el sector de la hostelería, Arias pasó a trabajar en el sector de la logística coincidiendo con la llegada de la pandemia en 2020; buscando una alternativa para abandonar los turnos nocturnos con una gran cantidad de horas extra, consiguió reunir un capital inicial para reinvertir.

Este nuevo emprendedor se centró en el modelo de ventas de Amazon, con un capital de partida de tan solo 300 euros que había ahorrado de su nómina y por las horas extra; tras recibir formación, inició su actividad en la plataforma del gigante de las ventas online.

La estrategia inicial de Arias se basó en el 'retail arbitrage', o arbitraje minorista, un modelo que consiste en visitar establecimientos comerciales para localizar productos rebajados o en oferta con la intención de revenderlos posteriormente en el mercado digital a un precio superior.

"Con mi socio estuvimos como 4 o 5 años pateándonos Madrid", recuerda Arias, una rutina que hacía todos los fines de semana, rebuscando en supermercados y tiendas en busca de una gran cantidad de productos, algo que le hizo recibir muchas miradas de otros compradores.

Con la ayuda del móvil, podía escanear los códigos de barras de los artículos para comprobar cuánto podía llegar a ganar tras restar las comisiones de la plataforma y los gastos logísticos, en busca de "gangas", llegando a llenar tres carros y encontrándose con que no podía meterlo todo en el coche.

Durante esta etapa inicial, Arias sufrió resultados muy variables; había días que "no hay nada" y otros días "en menos de 10 minutos salías con tres carros"; pero esta estrategia le permitió generar sus primeras ventas en la plataforma de manera inmediata.

Javier Arias, después de 2 años vendiendo en Amazon: "Empecé con 300 € y ahora facturo más de 20.000 € cada mes"

El plan empezó a dar sus primeros frutos desde el primer mes de actividad a finales de 2024, cuando alcanzó una facturación de 2.500 euros, con márgenes de beneficio en torno al 25%, aunque aclara que en algunos artículos de oferta llegó a obtener rentabilidades superiores al 60%.

A medida que el volumen de ventas fue creciendo, evolucionó hacia el modelo de 'wholesale', o compra al por mayor a distribuidores autorizados, lo que le permitió realizar las gestiones y el análisis de catálogo directamente desde casa.

Para gestionar las métricas comerciales y el análisis de viabilidad de los productos, usó software especializado como Keepa, SellerAmp y Helium 10.

En la actualidad, Arias ha entrado en su segundo año vendiendo en Amazon y su facturación ha ido subiendo cada mes; actualmente, factura más de 20.000 euros al mes, y tiene previsto alcanzar una facturación total de 200.000 euros al cierre del año 2026.

Para consolidar el negocio y dar el paso definitivo como empresario digital, Arias contempla el lanzamiento de su propia marca privada dentro de Amazon. Según sus previsiones, la adición de productos propios importados le permitirá elevar su facturación mensual a los 40.000 euros al mes y expandirse a otros mercados como EEUU.