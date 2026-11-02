Dani, cerrajero: "No hay gente que quiera trabajar de esto, y eso que un cerrajero se puede llevar cerca de 5.000 € al mes"

Los oficios tradicionales en España están pasando por una situación algo extraña. Pese a que la demanda de profesionales no para de crecer, encontrar personal cualificado se ha convertido en una tarea casi imposible.

La cerrajería es uno de los casos más llamativos, especialmente en un contexto marcado por el aumento de 'okupas' y robos de viviendas; pese a eso, existe una falta de candidatos jóvenes.

Esa es la situación según Dani, cerrajero de Dismaur con más de 10 años de trayectoria a sus espaldas tras haber realizado unos 4.000 servicios, y que tiene un gran problema de falta de personal.

"Realmente yo ahora mismo estoy teniendo un problema, y es que no hay gente que quiera trabajar de cerrajero, de fontanero, de electricista; se está perdiendo y se está muriendo", afirma de manera tajante.

Curiosamente, esta escasez de profesionales no se debe a una falta de incentivos económicos ni de demanda. El propio Dani señala que la cerrajería representa una oportunidad muy atractiva para los jóvenes que buscan un empleo bien remunerado.

"Un buen cerrajero, te lo digo con los números encima de la mesa, mínimo se puede llevar cerca de 5.000 € al mes"; no obstante, hace hincapié en la diferencia entre la facturación bruta y el beneficio neto real debido a las cargas fiscales y costes relacionados con el régimen de autónomos.

Al repasar cuánto dinero se queda finalmente el trabajador, matiza que de esos 5.000 euros de facturación mensual, "podríamos estar hablando de unos 2.000 euros de ganancia, mínimo".

Las ganancias de un cerrajero también varían en función de la naturaleza de los trabajos y del grado de dificultad que tengan. Los profesionales se enfrentan a escenarios muy dispares, que van desde un simple olvido hasta aperturas complejas o instalaciones de alta seguridad.

Dani, cerrajero: "No hay gente que quiera trabajar de esto, y eso que un cerrajero se puede llevar cerca de 5.000 € al mes"

"Si la puerta se puede abrir porque se han dejado las llaves dentro, tiene un coste", aclara Dani, explicando que cuando es una cerradura cerrada con llave, o se requieren técnicas avanzadas, el precio cambia de manera significativa.

En esos casos es donde hay que recurrir a una "técnica de apertura, como el impresioning, bumping, o directamente romper, entonces ahí el coste también se dispara. Nosotros más o menos utilizamos precios de mercado pero nada que ver con precios desorbitados".

Además de las aperturas de emergencia, una parte muy relevante de la actividad de un cerrajero se encuentra en la prevención e instalación de elementos de seguridad activa.

El incremento en los casos de intrusión ha hecho que muchos propietarios quieran mejorar sus cerraduras antes de ser víctimas. En las viviendas habitualmente se instalan bombines básicos de obra que son muy vulnerables a técnicas limpias como el 'bumping' o el 'impresioning' en cuestión de unos minutos.

Por ello, los profesionales recomiendan sustituir estos cilindros por modelos certificados con sistemas antibumping o colocar escudos protectores giratorios que impiden romper el mecanismo.

El objetivo principal es mejorar dos factores: "tiempo y ruido". Si un intruso tarda mucho tiempo o hará demasiado ruido para entrar, va a desistir para evitar ser pillado por los vecinos.