Aleix, arquitecto: "En las reformas se colocan los perfiles de pladur a 60 cm y eso es un error, tiene que ser 40 cm"

El pladur es uno de los materiales más usados en las reformas de viviendas en España, debido a la rapidez de la instalación y la versatilidad que ofrece para redistribuir espacios; con una pared de pladur es posible crear dos habitaciones de una o cambiar el propósito de una sala.

Sin embargo, los expertos advierten que no todas estas instalaciones se realizan siguiendo las mejores prácticas, lo que nos puede llevar a tener problemas a largo plazo; el inspector de viviendas y arquitecto Aleix del Campo Castelló es uno de estos expertos que han alzado la voz.

En un vídeo publicado en el canal de YouTube de Hausum, Aleix ha puesto el foco en una práctica muy extendida en las obras que ha visto, advirtiendo de los fallos estructurales que pueden comprometer la construcción.

Durante la revisión de una obra en curso, el experto señala que el problema principal radica en la separación entre la perfilería metálica interna que sostiene las placas de yeso laminado, también conocido simplemente como "pladur" por la marca más famosa.

En muchas obras es habitual colocar los perfiles montantes a una distancia de 60 centímetros entre sí, una decisión que tiene motivos puramente económicos, ya que de esa manera es necesario colocar menos estructura de metal, reduciendo los costes del material de la obra.

Sin embargo, Aleix alerta que con una distancia de 60 centímetros la pared puede ser demasiado endeble, porque el pladur no tiene suficiente soporte, pierde rigidez estructural y lo hace más propenso a sufrir deformaciones, vibraciones no deseadas o grietas con el paso del tiempo y el uso.

Según explica el inspector, el pladur está pensado para ser instalado con los perfiles separados a 40 centímetros, con dos placas por cada cara.

Si no estamos seguros de cómo lo han hecho en nuestra reforma, un truco sencillo es revisar los tornillos que sujetan la placa; como están atornillados a los perfiles internos, podemos medirlos y hacernos una mejor idea de la distancia entre perfiles.

Si esos tornillos ya han sido tapados, es fácil buscar los pegotes de masilla usados para ello. Si se encuentran alineados en franjas separadas cada 40 centímetros aproximadamente, significa que la estructura interna ha sido instalada correctamente a la distancia recomendada.

Por otro lado, es habitual entrar en nuestra casa en reformas y encontrarnos con una pared descubierta, con una sola cara de pladur montada durante un periodo de tiempo relativamente largo.

Aleix aclara que eso es perfectamente normal y habitual, ya que la instalación del pladur muchas veces depende de que otros trabajadores de la obra completen su labor.

En este caso, el motivo de la pared abierta es para dar paso a los instaladores de electricidad, comunicaciones y fontanería, que pueden trabajar cómodamente distribuyendo los tubos y cables por el interior del hueco de la pared sin obstáculos.

Una vez que estas instalaciones se hayan terminado, es cuando se puede proceder a colocar el aislamiento térmico o acústico correspondiente, y cerrar el tabique colocando las placas finales en la cara que queda.