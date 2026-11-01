Miguel, 46 años, experto en emergencias: "Dejar el móvil cargando bajo la almohada aumenta el riesgo de incendio"

Poner el teléfono móvil a cargar y colocarlo bajo la almohada antes de dormir representa una costumbre sumamente extendida entre los usuarios, incluso en España.

Esta rutina, aparentemente inocua en la vida digital, entraña un compromiso térmico crítico para los componentes del dispositivo y un peligro para los usuarios.

Miguel Assal, un conocido especialista en emergencias con una dilatada trayectoria, ha puesto el foco sobre las dinámicas de disipación y los peligros físicos de confinar terminales electrónicos en entornos textiles durante sus ciclos de carga.

La arquitectura de los teléfonos móviles prescinde de ventilación activa, confiando la refrigeración de sus baterías de iones de litio al intercambio pasivo con el aire circundante.

Al bloquear este flujo, el equilibrio térmico se interrumpe de inmediato.

Assal advierte de forma rotunda frente a esta práctica: "Estás con el móvil, lo tienes ya enchufado, a punto de dormirte. ¿Has hecho alguna vez esto, dejarlo debajo de la almohada? Pues no lo hagas más porque puede pasar esto [un incendio]".

El técnico recalca que nos encontramos ante "un riesgo que desconoces", donde la falta de disipación y la presión física generan un escenario imprevisto para el smartphone.

Lejos de recurrir al sensacionalismo sobre fallos catastróficos, el análisis técnico incide en la degradación de la celda de energía y el sobrecalentamiento.

Assal aclara con precisión: "A ver, el móvil no va a explotar, pero si lo dejas ahí, ahí donde veis, toda la noche debajo de tu almohada, con tu cabeza haciendo presión sobre el teléfono móvil, esto va a dificultar que se disipe el calor y aumenta el riesgo de incendio".

La presión constante sobre el chasis atrapa las calorías liberadas durante la alimentación, impidiendo la dispersión térmica y forzando los circuitos de gestión de energía.

Este incremento anómalo de temperatura no solo acelera la degradación química del electrolito, sino que maximiza cualquier defecto previo en los accesorios de alimentación.

El especialista subraya que confinar el terminal "favorece el sobrecalentamiento y si tu batería o tu cargador están dañados, podría provocar ese fuego mientras duermes".

La proximidad de tejidos sintéticos, plumas o espumas viscoelásticas multiplica el peligro ante cualquier microfuga térmica que los protocolos de corte no alcancen a contener a tiempo.

Para garantizar la seguridad y la vida útil del hardware, la recomendación técnica exige ubicar el terminal en un entorno idóneo: "Así que mejor en superficie dura lo más alejado posible de tu cama".

Assal concluye señalando la importancia de no subestimar estos factores ambientales: "El riesgo es poco frecuente, ¿vale? Pero las consecuencias sí pueden ser graves".