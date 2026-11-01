Kiko de la Rosa, arquitecto: "Para reformar una casa de 105 m², si la quieres chula cuesta por lo menos 1.000 €/m²"

Meterse en la tarea de reformar una vivienda suele ser algo desesperante, especialmente porque el coste final de la obra suele exceder nuestras expectativas iniciales. Por eso, el arquitecto Kiko de la Rosa ha analizado en detalle los costes reales de una obra completa en España en un vídeo publicado en YouTube.

Para empezar, hay que tener claro que hay diferentes tipos de reforma, que afectan directamente al presupuesto final. Por eso, de la Rosa cree que la respuesta adecuada a la pregunta de cuánto cuesta hacer una reforma es "depende".

"Si quieres una casa espectacular y chula para vivir, por lo menos desde 1.000 €/m²; si es un lavado de cara, desde 600 €/m²; si ya es una cosa espectacular, a lo mejor 1.500 €/m²", explica.

Cada nivel va a cambiar nuestra casa de manera diferente. Los llamados "lavados de cara" están pensados para viviendas destinadas al alquiler o alquiler turístico, donde la calidad se ajusta al máximo y los precios se sitúan entre los 600 € y los 700 € por metro cuadrado.

Por otro lado, para quienes buscan una reforma integral personalizada de alta calidad para su vivienda habitual, instalando climatización, ventanas con rotura de puente térmico y acabados de diseño, el coste razonable de referencia se sitúa entre los 900 € y los 1.000 € por metro cuadrado.

Finalmente, si se opta por un acabado 'premium' con especificaciones más complejas y exclusivas, el precio se puede disparar, superando fácilmente los 1.500 € por metro cuadrado.

Esta inversión se distribuye en diferentes costes, y no todos tienen que ver directamente con la obra en sí. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que estos son precios sin IVA; en el caso de reformas de vivienda destinadas a uso personal, se aplica un tipo reducido del 10%.

A eso hay que añadir las licencias urbanísticas municipales, que suelen rondar un 5% del valor total del presupuesto, además de los honorarios profesionales de los técnicos encargados del proyecto y la dirección de obra.

También hay que sumar el equipamiento instalado en la vivienda. Por ejemplo, si vamos a cambiar los electrodomésticos, eso suele sumar unos 6.000 € al precio final, y el mobiliario con la decoración, un mínimo de 5.000 €, unas cifras que pueden subir dependiendo de nuestras elecciones y preferencias.

En el desglose del presupuesto de ejecución, las partidas se reparten en diversas fases. Las labores iniciales abarcan la demolición para retirar puertas, ventanas, alicatados y tabiques, incluyendo la gestión de residuos para el transporte de escombros a vertederos autorizados con contenedores.

Los trabajos de albañilería, fontanería y electricidad suman una parte considerable para mejorar la estructura interna de las paredes, la apertura y tapado de rozas, el cableado y las tuberías para baños y cocina, así como solados, alicatados y piezas cerámicas, pintura, carpintería interior, elementos sanitarios y de grifería, y la iluminación.

De la Rosa subraya el valor de estas instalaciones, afirmando que "aquí está el dinero que se queda dentro de las paredes, y con eso me refiero a los cables de electricidad a los tubos de agua a las ayudas para hacer pasar nuevos cables a nuevos sitios. Todo ese dinero que realmente nunca acabas viendo en tu día a día pero que es muy necesario".

En el caso concreto del vídeo, era una vivienda de 105 metros cuadrados, cuyo coste de la obra ascendió a 84.000 €; sumando todos los gastos comentados, la inversión final superó los 103.000 €, estableciendo esa media de casi 1.000 € por metro cuadrado.

Sin embargo, el arquitecto subraya que ese precio final podría haber bajado mucho si se hubiera optado por un simple lavado de cara, "a lo mejor hubiésemos podido bajar sin ningún problema a 65.000 €, de los 100.000 € con impuestos hubiésemos podido bajar a 70.000 €".