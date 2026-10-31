Manuel, que lleva más de 20 años en el sector de la construcción. Sector Oficios Omicrono

Manuel, albañil con más de 20 años de experiencia: "En los años del 'boom' llegaba a ganar entre 3.000 y 4.000 € al mes"

En un ecosistema informativo habitualmente dominado por las startups tecnológicas, la inteligencia artificial (IA) y las métricas de la economía digital, los oficios manuales esenciales atraviesan una encrucijada crítica entre la falta de relevo generacional y la necesidad de modernización.

Durante su intervención en el pódcast Sector Oficios, Manuel, un veterano profesional cordobés con 23 años de experiencia en la construcción y que actualmente dirige una pequeña cuadrilla con dos empleados a su cargo, analizó la evolución financiera y operativa del trabajo a pie de obra.

Mucho antes de la digitalización de procesos y la llegada de software especializado en gestión de obras, la retribución en la construcción estaba directamente vinculada a la productividad física.

Tras abandonar un empleo de oficina a los 19 años para iniciarse como peón, Manuel se especializó en la colocación de ladrillo a destajo a partir de los 21 años.

En aquellos años de máxima actividad previa a la crisis financiera de 2008, las cifras económicas que alcanzaba un operario experimentado rivalizaban con las tarifas del sector tecnológico actual.

Al recordar los picos de ingresos de aquella época, Manuel señaló: "Un mes bueno, tres o cuatro [mil euros] ganaba, mucho dinero".

La posterior reconversión al encofrado y su paso al trabajo por cuenta propia marcaron el inicio de una etapa centrada en la gestión directa.

A diferencia del desarrollo de software, donde la producción puede escalarse de forma exponencial con costes marginales reducidos, la construcción tradicional sigue encadenada a las limitaciones físicas del tiempo y la mano de obra.

Manuel, que simultanea la edificación de dos viviendas y un local comercial junto a sus dos trabajadores, quiso desmontar la falsa creencia de que el trabajo autónomo en las reformas genera grandes fortunas: "¿Tú crees que se puede hacer millonario de este oficio? Vamos, imposible. De autónomo por lo menos no".

El sector de la edificación arrastra además una acusada brecha tecnológica en los mecanismos de financiación y cobro.

Mientras la tecnología de pagos ha simplificado los flujos de caja en otras industrias, los contratistas continúan sometidos a complejos esquemas de certificación bancaria.

Manuel denunció cómo esta falta de agilidad financiera perjudica al profesional: "¿Qué es lo que quieren? Pues exprimir un poco más al albañil para que llegue a más, para que el tasador venga las menos veces posible".

Por todo ello, pese a contar con trabajo asegurado a dos años vista, la dureza del sector hace que la estabilidad laboral resulte atractiva frente a la incertidumbre del autoempleo.

Ante la hipótesis de recibir una oferta corporativa de 3.500 euros al mes, afirmó rotundamente: "Con ese dinero me voy seguro".

En conclusión, la experiencia de profesionales como Manuel evidencia que, más allá de la automatización digital, los sectores tradicionales requieren soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión administrativa y un reconocimiento económico acorde al esfuerzo físico.