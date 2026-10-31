Finlandia da una lección: crea el primer almacenamiento nuclear permanente del mundo que durará 100.000 años

El gran problema de la energía nuclear siempre ha sido el mismo: qué hacer con los residuos radiactivos a largo plazo. Mientras que la mayoría de los países mantienen estos restos en piscinas o almacenes temporales, Finlandia acaba de marcar un hito histórico.

Después de décadas de desarrollo, el gobierno ha otorgado la licencia de explotación para Onkalo, el primer depósito geológico del mundo diseñado para aislar el combustible nuclear gastado durante más de 100.000 años.

Ubicado en la isla de Olkiluoto, en el municipio de Eurajoki, Onkalo (que significa "cueva pequeña") es una ambiciosa obra de ingeniería subterránea con un presupuesto aproximado de 1.000 millones de euros que permitirá almacenar los residuos producidos por las centrales nucleares del país de manera permanente, sin dejar este problema a las generaciones futuras.

El origen de este almacén se remonta más de 40 años, cuando empezaron los estudios geológicos para encontrar un emplazamiento seguro, una tarea que ganó importancia cuando una ley de 1994 prohibió la exportación de residuos nucleares, obligando al país a asumir la responsabilidad de su gestión.

Tras años de pruebas rigurosas, el pasado agosto la Autoridad de Seguridad Radiológica y Nuclear de Finlandia (STUK) emitió un informe favorable que permitió la histórica autorización gubernamental en octubre.

El sistema de Onkalo se basa en la profundidad del lugar y el concepto de barreras múltiples. La instalación, creada por los operadores eléctricos TVO y Fortum, se encuentra excavada a entre 430 y 450 metros bajo tierra, dentro de una formación de migmatita y gneis con una antigüedad de 1.900 millones de años.

Estas rocas destacan por su extraordinaria estabilidad tectónica y ser casi impenetrables para el agua subterránea, lo que las hace ideales para el almacenamiento estanco.

Sumado a esto, el proceso de almacenamiento cuenta con cinco niveles de protección pasiva. El combustible usado se coloca dentro de estructuras internas de hierro fundido para asegurar resistencia mecánica, recubiertas por una cápsula exterior de cobre grueso que resiste la corrosión.

Cada contenedor se introduce en perforaciones verticales de 8,4 metros de profundidad realizadas en los túneles, y los espacios se rellenan con arcilla bentonítica, que al entrar en contacto con la humedad se expande bloqueando la circulación de agua además de servir de amortiguación.

Finalmente, los túneles de la red, que constan de 35 kilómetros de galerías, se sellan con hormigón y materiales de baja permeabilidad, con la propia roca como barrera final.

La instalación está autorizada para almacenar un máximo de 6.500 toneladas de uranio en 3.300 contenedores; a un ritmo de 60 contenedores al año, se calcula que las operaciones durarán más de un siglo, en algún punto de la década de los 2120, momento en el que el complejo será cerrado de manera permanente.

Estos materiales podrán permanecer almacenados durante 100.000 años, momento en el cual ya no serán tóxicos. Esto implica que es muy probable que la humanidad nunca se vaya a ver afectada por estos residuos, y que nuestras generaciones futuras no tengan que preocuparse nunca más.