Carlos, experto en vivienda: "Aunque los sensores de presencia funcionan a 60 GHz, no son peligrosos"

Cada cierto tiempo las redes sociales se llenan de vídeos y publicaciones virales que alertan del peligro que tienen los aparatos electrónicos que usamos a diario; eso no es nada nuevo, lo sorprendente es hasta qué punto estas alarmas pueden llegar a engañar sobre el funcionamiento básico de la tecnología.

El último ejemplo lo tenemos con los sensores de presencia, que permiten saber si hay alguien en una estancia y realizar acciones como encender las luces de manera automática, o en el caso de los últimos modelos, realizar funciones inteligentes como activar un electrodoméstico.

Carlos Cordero, experto en vivienda y domótica, ha explicado que los recientes temores sobre el efecto en la salud que tienen estos dispositivos no tienen ningún fundamento, explicando en detalle cómo funcionan.

Antes que nada, hay que comprender que hay dos tipos de sensores. Los que funcionan por infrarrojos son 'los de siempre', y esos únicamente detectan cambios de calor por las emisiones infrarrojas para confirmar el movimiento, así que simplemente no envían ningún tipo de radiación.

Los que realmente han generado la polémica son los sensores mmWave o de onda milimétrica, que emiten una señal en frecuencias muy elevadas como los 24 GHz o los 60 GHz, lo que les permite detectar movimientos con mayor precisión midiendo el rebote.

Como todos los bulos, este se basa en algo real: si el cuerpo humano recibe estas radiaciones, podría verse afectado. Sin embargo, en la práctica esto no es un problema, porque no son radiaciones ionizantes.

"Para que algo sea ionizante tiene que tener una energía por fotón brutal a 60 GHz", explica Cordero. En concreto, se considera radiación ionizante a partir de los 10 electronvoltios (eV), pero las frecuencias de estos dispositivos se sitúan "decenas de miles de veces por debajo de ese umbral", aproximadamente 0,00025 eV.

En otras palabras, es físicamente imposible que una onda de este tipo llegue a romper enlaces químicos ni "provocar mutaciones en el ADN"; la potencia de este dispositivo tendría que ser de varios órdenes de magnitud mayor, y en ese caso, tendríamos otros problemas (como la factura de la luz).

El único efecto real que podría tener un sensor de presencia es el calor generado por el aparato, pero su potencia de emisión es insignificante. Sí, es cierto que muchos de estos dispositivos conectados al mismo tiempo pueden generar calor, pero "el único detalle es que necesitarías poner unos 1.000 de estos en tu salón" para notar la diferencia, y nuestro cuerpo ya genera más calor que eso "sólo respirando".

En definitiva, Cordero afirma que "estos dispositivos son seguros, están certificados y su potencia es mínima".