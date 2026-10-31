Borja, ingeniero con 10 años de experiencia: "Te pueden multar con 3.000 € por instalar una batería en casa"

Cada vez más hogares españoles han comprado o tienen pensado comprar una batería para su hogar, incluso si no tienen paneles solares. Las ventajas del autoconsumo son evidentes, pero también lo es la posibilidad de recargar la batería en las horas más baratas del día y usarla durante las más caras.

Sin embargo, esta expansión se está haciendo sin tener muy clara la legalidad de estos dispositivos, o las posibles multas que podemos recibir si no los usamos adecuadamente. El ingeniero Borja Pérez ha compartido en su canal de YouTube algunos consejos para evitarlo.

"¿Podrían multarme por instalar una batería como estas en mi casa? La respuesta corta es que sí. La respuesta larga es que no siempre, y cuando tengas en cuenta una serie de cosas", explica Pérez.

De entrada, montar una batería doméstica es plenamente legal, permitido por el Real Decreto 244/2019 que protege el almacenamiento en cualquier modalidad de autoconsumo, con o sin excedentes, en instalaciones conectadas o aisladas de la red.

Sin embargo, eso no significa que no haya unas normativas de seguridad y una cierta burocracia detrás de estas instalaciones, algo que ha sido criticado por expertos como Pérez.

"A mí estas multas y todo lo que va alrededor me parece un poco una tontería, porque al final es tu propia vivienda", afirma, aunque al mismo tiempo aclara que "Entiendo que puedan pedirte un certificado de la batería para que vean que cumple con los requisitos de seguridad eléctrica necesarios".

El experto insiste en que la forma adecuada de actuar es la regularización: "Mi recomendación propia siempre es legalizar todo y evitar cualquier tipo de lío en el futuro".

Un aspecto muy comentado entre los propietarios de baterías es el umbral de los 800 W. Existe la idea extendida de que los equipos que tengan una potencia inferior a esa no requieren ningún tipo de trámite.

Sin embargo, el especialista aclara que esto proviene de la Norma Técnica de Supervisión (NTS 2.1) que fija las instalaciones de Tipo A a partir de los 800 W y hasta los 100 kW, explicando que "no es que sea obligatorio legalizar la instalación, sino que los requerimientos técnicos disminuyen mucho".

Borja, ingeniero con 10 años de experiencia: "Te pueden multar con 3.000 € por instalar una batería en casa"

Al no existir una categoría específica por debajo de los 800 W, las reglas son mucho más laxas, ya que las categorías empiezan a partir de esa cifra hasta los 100 kW del Tipo B, los 5 MW del Tipo C y los 50 MW del tipo D.

Para realizar un montaje seguro y libre de multas, hay que atender varios requisitos. Si la batería se instala desde el inicio con las placas solares, debe figurar en el proyecto o memoria técnica.

Si se añade a una instalación fotovoltaica ya existente, el IDAE considera esta integración como una ampliación, lo que exige renovar la documentación, tramitar los permisos e incorporar el Certificado de Instalación Eléctrica o boletín eléctrico.

Por otro lado, es imprescindible contar con un mecanismo antivertido cuando tenemos una batería pero no vamos a volcar los excedentes a la red eléctrica pública. De lo contrario, la empresa distribuidora puede detectar inyecciones no autorizadas a la red e imponer multas o incluso cortar el suministro.

También es necesario evitar accidentes. Los equipos deben contar con el sello de la CE y trabajar bajo el estándar de protección "anti-islanding" (IEC 62116), que desconecta el sistema ante un apagón para no enviar electricidad a la red y evita poner en peligro a los operarios de la red. Si queremos tener luz durante un corte, es necesario tener un sistema EPS o un conmutador ATS certificado que aísle la casa por completo.