Miguel Gómez, diseñador: "Para tener un enchufe en la cocina sin meterte en obras, la clave son los escamoteables"

En el diseño de interiores moderno es tendencia mantener una superficie limpia y sin interrupciones, que permita apreciar los materiales usados, especialmente en las cocinas de concepto abierto.

Sin embargo, un gran error que pueden cometer este tipo de diseños es dar demasiada importancia a la estética, dejando de lado el aspecto práctico; por ejemplo, eliminando el acceso a enchufes para no romper la visión.

El especialista en cocinas Miguel Gómez ha publicado un vídeo en el canal de For+Cocina que demuestra que no es necesario hacer ese sacrificio, con el ejemplo de una cocina completamente despejada con encimera de piedra.

En una cocina como esta, podríamos pensar que es imposible hacer algo tan simple como conectar nuestra batidora; pero Gómez enseña que es posible ocultar los enchufes de tal manera que solo sean visibles cuando sea estrictamente necesario.

En el ejemplo mostrado en el vídeo, lo único que tiene que hacer Gómez es pulsar en la parte inferior de un mueble, y 'mágicamente' aparece una regleta con dos enchufes perfectamente usables.

Este tipo de enchufes escamoteables se basan en integrar la toma dentro del propio mobiliario o bajo la encimera. Estas soluciones cuentan con carcasas de acero inoxidable que albergan toda la parte que no queremos ver del enchufe en su interior.

Aparte de ofrecer un diseño más limpio, la ventaja de este tipo de instalaciones es que realmente no restan mucho espacio de almacenamiento dentro de los muebles, además de evitar la necesidad de taladrar las encimeras en zonas complejas.

Otra ventaja es que, al permanecer ocultos hasta que son necesarios, los enchufes no se van a llenar de suciedad y no van a entrar en contacto con la humedad o grasa ambiental producida cada vez que cocinamos, así que es más seguro que tener una regleta tirada por la encimera.

Aunque Gómez muestra un modelo que se oculta dentro de un mueble superior, en realidad existen diversos tipos en el mercado adaptados a cada necesidad. Los modelos extraíbles o emergentes verticales se activan mediante presión o con un sistema motorizado subiendo entre 15 y 15 cm para ofrecer varias tomas e incluso conectores USB.

También existen los enchufes basculantes o abatibles, que se abren de manera lateral mediante una tapa. Gracias a esto, requieren de menor espacio en la parte inferior, lo que es ideal para encimeras que tienen cajones justo debajo. También destacan los modelos que se integran totalmente en la encimera, con una tapa del mismo material, ya sea granito, cuarzo o imitación de madera.

Por último, existen soluciones giratorias o de tipo 'twist' que revelan las conexiones al rotar la tapa sobre su propio eje, y regletas de rincón para instalar bajo los muebles altos sin necesidad de perforaciones.

En definitiva, no hay excusa para tener una cocina poco funcional, y con un poco de ingenio, es posible tener todos los enchufes libres que podamos necesitar.