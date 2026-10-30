Luis, impermeabilizador: "No hay suficiente gente para trabajar y estamos dando fechas de hasta 2 años para reformas"

El sector de las reformas se enfrenta a un problema silencioso pero que puede tener graves consecuencias: la falta de mano de obra especializada en impermeabilizaciones; de hecho, el propio oficio no está siendo reconocido como tal, pese a la elevada demanda.

Y es que las filtraciones y goteras representan uno de los problemas más complejos de solucionar en cualquier vivienda, y por eso, la escasez de profesionales cualificados está provocando retrasos continuos en las reformas, y una subida en el intrusismo profesional está empeorando la situación.

Esa es la advertencia de Luis de Troner Impermeabilización, que en una entrevista en Sector Oficios Podcast ha hablado de cómo la capacidad operativa de empresas como la suya está al límite.

En sus palabras, "no hay suficiente gente para trabajar, y estamos dando ya fechas de trabajo de 6 meses, 8 meses, un año, 2 años, al final cualquiera que entre y el cliente, por desesperación a que lo liquiden, confía en cualquiera".

Esta falta de mano de obra afecta de manera directa a la atención de los clientes, que sólo se dan cuenta de la importancia de este oficio cuando les afecta de manera directa en su hogar.

"Siempre tenemos un aluvión de llamadas cada vez que llueve. [...] Todo el que tiene una gotera lo quiere hacer urgente y lo quiere hacer ya, [pero] a lo mejor tenemos una lista de espera de 4 o 5 meses."

Esta situación fomenta la aparición de personas sin la formación necesaria que ofrecen soluciones rápidas, pero ineficaces. Ante la urgencia de reparar la gotera, muchos propietarios optan por contratar a cualquiera que prometa una intervención inmediata.

Pero los expertos advierten que "una empresa que tú llames hoy y te llegue mañana, desconfía", ya que la solución que proponen suele ser a todas luces insuficiente para eliminar el problema de raíz.

Luis, impermeabilizador: "No hay suficiente gente para trabajar y estamos dando fechas de hasta 2 años para reformas"

"Se va a subir, te va a pintar con un poco de caucho, y hasta luego, Lucas".

Parte del problema radica en la falta de reconocimiento y definición de la especialidad dentro de la propia industria. A diferencia de la fontanería o la electricidad, la impermeabilización no suele ser percibida como un oficio formal e independiente.

"La impermeabilización es un oficio que tampoco está reconocido", señala Luis, además de que "cualquiera por así decirlo, te coge un poquito de tela asfáltica, una pintura, un algo, te da una capa y te lo ha impermeabilizado, pero el oficio de impermeabilizadores yo creo que en sí, no existe".

La cuestión se encuentra en la falta de rigor, y la idea que tiene mucha gente de que aplicar un producto resuelve mágicamente una filtración, lo que los expertos consideran una "prostitución" de las técnicas.

"El problema es que se ha prostituido mucho en el sentido de que cualquiera llegaba con un cachito de tela, te lo colocaba y ya se soluciona [pero] la tela tiene que ir puesta una en vertical, otras cruzadas, tienes que cogerle con un perfil metálico… o sea, tiene un tratamiento, hay que empezar del sumidero hacia atrás".

Como concluyen los expertos, el éxito de una impermeabilización no depende de encontrar un producto milagroso, sino de contar con profesionales formados que sepan ejecutar la reforma de forma correcta y rigurosa en cada obra.