Javier Dasí, ingeniero: "Puse una de estas baterías y la factura me vino a la mitad y me hizo producir un 40% más"

Aunque tradicionalmente se han considerado como un accesorio para las viviendas con paneles solares, en los últimos meses las baterías de respaldo domésticas se han convertido en una herramienta clave para evitar apagones y evitar las subidas de la factura de la luz.

El ingeniero y divulgador Javier Dasí ha analizado en su último vídeo la aplicación real de estos aparatos usando módulos de almacenamiento en formato 'rack'. Estas unidades destacan por su diseño modular escalable, que permite montarlas en plataformas estándar.

Cada una de estas unidades tiene una capacidad de 5,12 kWh, una tensión nominal de 51,2 V, y al montar dos en paralelo, se consigue una gran batería de 10,24 kWh; cada módulo admite una carga de 50 A y una descarga de hasta 100 A (10 kW).

Estas baterías pueden ser instaladas en cualquier piso u hogar simplemente conectándolas directamente a la red como un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). La red eléctrica abastece a la vivienda a través del inversor y mantiene cargada la batería.

Si ocurre un apagón, el sistema conmuta la línea en milisegundos, sin que los aparatos eléctricos ni las luces lleguen a apagarse; y la gran capacidad de las baterías permite seguir llevando una vida normal.

Según Dasí, para un consumo residual típico de entre 200 W y 300 W, incluyendo la nevera, iluminación y router, solo uno de los módulos de 5 kWh ya proporciona hasta 20 horas de respaldo, aunque si aumentamos el consumo con climatización la duración se sitúa entre 3 y 8 horas.

Además de independencia de la red eléctrica, estas baterías nos permiten pagar menos por la luz, lo que se conoce como "arbitraje energético"; en otras palabras, decidir en qué momento del día vamos a obtener electricidad de la red.

Dasí pone el ejemplo: "en momentos donde la luz vale 20 o 30 céntimos, tú la estás consumiendo a 2 céntimos"; la clave se encuentra en recargar las baterías durante las horas valle del día, en las que la luz está más barata, y usar la carga durante las horas pico en la que está más cara.

Javier Dasí, ingeniero: "Puse una de estas baterías y la factura me vino a la mitad y me hizo producir un 40% más de energía"

Si contamos con una instalación de placas solares, estas baterías son incluso más recomendables porque mejoran su rendimiento. Sin un sistema de almacenamiento, los excedentes se inyectan a la red, con una compensación que no suele merecer la pena.

En palabras de Dasí, "puse una batería de 5 kWh de estas y eso me hizo producir el mismo mes un 30 o un 40% más de energía sin ampliar las placas", y eso es electricidad gratis que podemos usar cuando queramos.

De hecho, en la experiencia de Dasí, "de tener placas sin baterías a con baterías, la factura me venía de la mitad".

La clave de estas baterías se encuentra en su química LiFePO4 (litio-ferrofosfato), aunque eso requiere de más trabajo de parte del usuario por su sistema de gestión de batería, que necesita ser calibrado al alcanzar el 100%. Por eso, Dasí recomienda "cada dos semanas como mucho, una semana lo ideal, que se llene al 100%, porque si no, se va a ir descalibrando".

De la misma manera, para mejorar la vida útil de las baterías, es recomendable usarlas en un rango de entre el 20% y el 100%; por eso, en la práctica la capacidad de la batería es de 4 kWh, pero Dasí comprobó que eso sigue siendo suficiente para tener luz todo el día.