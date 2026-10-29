Néstor y Sara, pareja que está construyendo su hogar: "Con un recuperador de calor tenemos una eficiencia del 90%"

La necesidad de una mayor eficiencia energética en las viviendas ha llevado a muchos nuevos propietarios a optar por la ventilación mecánica controlada (VMC) con recuperador de calor como una solución imprescindible.

Es el caso de Néstor y Sara, una pareja que se propuso construir su propio hogar una vez que vieron que los costes lo hacían imposible. En sus vídeos, publicados en el canal Beyond Curious, van revelando el progreso.

Una de las decisiones más importantes durante la construcción de la vivienda fue la elección de la climatización, y tuvieron claro que tenían que optar por un recuperador de calor para seguir los estándares de alta eficiencia como Passivhaus ('Passive House', casa pasiva).

Un recuperador de calor es un sistema diseñado para renovar de forma continua el aire interior de un inmueble sin que ello suponga una pérdida de la temperatura climatizada; en otras palabras, a diferencia de simplemente abrir las ventanas, no vamos a perder el frío o el calor del interior.

Su funcionamiento se basa en un intercambiador, donde se cruzan dos flujos de aire en direcciones opuestas sin llegar a mezclarse. El aire viciado extraído de las estancias húmedas, como los baños y cocinas, transfiere su energía térmica al aire limpio que ingresa desde la calle, antes de ser impulsado a los dormitorios o al salón.

Como explican, "el aire de la calle entra, lo ponemos a la temperatura del aire de interior, y el aire del interior lo sacamos afuera"; de este modo, en invierno se precalienta el aire entrante, y en verano se preenfría, logrando una aclimatación automática y continua.

Néstor y Sara, pareja que está construyendo su hogar: "con un recuperador de calor tenemos una eficiencia del 90%"

En términos de eficiencia energética y ahorro, todo depende de las características técnicas de estos dispositivos. Los modelos de alta eficiencia alcanzan un rendimiento térmico récord "hasta un 94 de eficiencia energética, eso va en función de los metros cúbicos, del caudal de aire que estamos moviendo". En su caso, obtendrían una eficiencia del 90%.

Además, la demanda eléctrica de estos equipos es mínima en comparación con el enorme ahorro en calefacción y aire acondicionado, ya que "además, el recuperador tiene un consumo muy pequeño".

Con esto "garantizamos una calidad de aire óptima, perdiendo una cantidad de energía mínima.".

Estos sistemas también solucionan problemas habituales de salud en casas aisladas, como la acumulación de humedad por condensación, el dióxido de carbono que generamos al respirar, o la acumulación de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

Al integrarlo con sensores de humedad, CO2 y VOC conectados por WiFi a un controlador central, la gestión desde el móvil es sencilla y abre la puerta a un control inteligente y automatizado.

Esta tecnología es el pilar del concepto Passive House, que puede requerir una gran inversión inicial pero compensa por la reducción en el consumo: "vamos a hacer una inversión de miles y miles de euros en ventanas con estanqueidad para tener una calificación energética super buena".