Aitor Maldonado (34 años), empresario: "De 1 vivienda de 140.000 € sacamos 4 y tienes aquí prácticamente 500.000 € de valor de venta"

El mercado inmobiliario en las ciudades españolas ha experimentado una notable evolución en los últimos años; ciudades como León se han convertido en un terreno fértil para estrategias de inversión como el 'house flipping', o la redistribución de espacios.

La conversión de un único inmueble de gran tamaño en varias viviendas independientes se ha posicionado como una de las fórmulas más eficaces para optimizar el valor del metro cuadrado y maximizar el retorno de capital.

Un caso práctico lo tenemos en uno de los últimos vídeos publicados por el emprendedor del sector inmobiliario, Aitor Maldonado, que ha explicado cómo es el proceso de conversión y la planificación necesaria.

En primer lugar, se debe realizar un análisis previo detallado de la distribución original, las bajantes de saneamiento y los accesos independientes. En una vivienda de grandes dimensiones con planta baja y zonas anejas, hay que comenzar delimitando los accesos para cada una de las futuras propiedades.

Por ejemplo, en la planta superior de una edificación de este tipo, es posible dividir la superficie en dos pisos independientes mediante la creación de un distribuidor común en la entrada.

En el primer piso resultante de esta distribución, se contempla un espacio de tipo estudio de un dormitorio con salón y cocina integrados; para llevarlo a cabo, se aprovecha la ubicación de la bajante principal existente para construir el baño sin necesidad de recurrir a trituradores sanitarios.

El segundo piso, de mayor tamaño, se configura con dos dormitorios y un área de salón-cocina mediante la apertura de nuevos tabiques y el rediseño de pasillos. Como señalan los expertos durante la inspección técnica, "lo interesante es que podemos sacar dos viviendas aquí, sería acceso vivienda uno y acceso a vivienda dos".

Aitor Maldonado (34 años), empresario: "De 1 vivienda de 140.000 € sacamos 4 y tienes aquí prácticamente 500.000 € de valor de venta"

Además de la planta principal, las zonas inferiores y anejas, como antiguos garajes o almacenes, ofrecen un gran potencial mediante el procedimiento técnico y legal conocido como cambio de uso.

Si la altura del techo y el metraje total cumplen con la normativa urbanística municipal, un gran espacio en planta baja con acceso a la calle o zonas ajardinadas se puede transformar en viviendas adicionales.

En el caso estudiado, la combinación de metros cuadrados y alturas permite proyectar hasta 2 viviendas adicionales en la parte inferior. Asimismo, la presencia de una estructura de hormigón resistente abre la puerta a futuras ampliaciones.

El rendimiento económico es el principal motivo tras estos cambios, ya que la diferencia entre comprar un activo único y venderlo o alquilarlo por partes es sustancial. En este caso concreto, la vivienda se vende por 140.000 euros negociables.

Pero según el plan de Maldonado, "Si de aquí de una unidad sacamos cuatro registrales, ya no solo a nivel de flujo, que el flujo se va a más de 2.000 € netos en tradicional, sino que también la plusvalía porque cada pieza a 120 la vendes y tienes aquí prácticamente 500.000 € de valor de venta".

Maldonado cree que este tipo de inversiones tienen "muchísimo potencial tanto ahora para poder segregar y tener en flujo rendimiento como para en futuro hacer una proyección inmobiliaria hacia arriba de unas tres plantas más".