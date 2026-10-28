Los trenes del accidente en Toledo no llevaban cinturón de seguridad: por qué creen los ingenieros que no hacen falta

Un choque entre dos trenes ha vuelto a sacudir España, y de nuevo ha ocurrido en la línea Madrid-Andalucía; el AVE 2080 de Renfe y el tren 6076 de Iryo han colisionado a la altura de Toledo a las 8:54 horas.

En el momento de escribir estas palabras, Castilla-La Mancha ha confirmado al menos 50 muertos y más de 179 heridos como resultado del incidente, que se produjo cuando el AVE impactó contra el Iryo, que se encontraba parado.

Los hechos han ocurrido apenas nueve meses después de otro accidente mortal en la misma línea, ocurrido en Adamuz (Córdoba) y en el que murieron 46 personas; por lo tanto, a falta de cifras finales oficiales, todo indica que este ha sido un accidente incluso peor.

Aunque las circunstancias concretas aún están por resolver, los primeros testigos afirman que, al igual que en el caso de Adamuz, varias personas han salido disparadas o atrapadas bajo los vagones.

Este incidente ha reavivado las dudas entre los internautas de por qué no se protege mejor a los pasajeros de un tren, con varias publicaciones en redes sociales preguntándose por qué los asientos no vienen con cinturones de seguridad, igual que son obligatorios en los coches.

Sin embargo, los estudios de ingeniería han concluido que instalar cinturones en trenes no solo es innecesario, sino que aumentaría el riesgo de lesiones graves y muertes en caso de accidente. De hecho, es algo que la normativa internacional directamente desaconseja a los operadores de trenes.

Y es que la analogía con los coches es completamente errónea. Thomas Barth, exinvestigador de factores de supervivencia de la NTSB (National Transportation Safety Board de EEUU) explicó que la masa y el impulso de un tren son gigantescos en comparación con un automóvil.

Debido a esto, la tasa de desaceleración (incluso en situaciones extremas como una frenada de emergencia o una colisión frontal) es mucho más gradual y se distribuye a lo largo de una mayor distancia; esto es completamente diferente a las fuerzas de impacto instantáneas que sufren los ocupantes de un coche.

Por eso, la seguridad de los trenes se basa en el principio de compartimentación. Los vagones están diseñados como una cápsula, en la que los asientos forman parte de la estructura para amortiguar posibles accidentes.

En un impacto, el asiento anterior se deforma de una manera predispuesta para absorber la energía cinética del pasajero, actuando como un cojín de seguridad sin necesidad de que esté atado.

Este diseño también explica las chocantes imágenes que producen este tipo de incidentes, en las que los vagones están completamente deformados hasta ser difíciles de reconocer; eso es a propósito, para absorber la energía del impacto y no transmitirla a los cuerpos de los pasajeros.

Sin embargo, eso supone que, si el pasajero estuviera fijo al asiento, puede sufrir el impacto directamente, en vez de desplazarse a los huecos que se forman, conocidos como "espacios de supervivencia" que quedan intactos en el interior del vagón.

El estudio que lo demuestra

La RSSB (Rail Safety and Standards Board del Reino Unido) publicó un estudio en 2007 en el que comprobó si la presencia de cinturones de seguridad podría salvar a más personas en caso de un accidente.

El estudio estuvo compuesto de ensayos con maniquíes y simulación digital, y se evaluaron tanto cinturones de 2 puntos (pélvicos) como de 3 puntos (como los de un coche), y los compararon con el rendimiento de asientos deformables como los usados en los trenes.

El experimento demostró que los cinturones de 2 puntos provocan una rotación abdominal violenta, un 'efecto bisagra' que provoca lesiones vertebrales e internas graves.

El estudio usó tanto maniquíes ('dummies') como simulación digital RSSB Omicrono

Los cinturones de 3 puntos requieren asientos más rígidos para funcionar, y eso supone que un pasajero que no lo lleve puesto y salga despedido impactará contra una estructura más dura; como resultado, sufriría casi el doble de lesiones que al chocar con un asiento deformable. El pasajero con el cinturón abrochado como resultado también sufriría lesiones torácicas y abdominales más graves.

El resultado del estudio es que, si bien el cinturón habría evitado 11 muertes por eyección fuera del tren, al mismo tiempo habría provocado 88 muertes adicionales de personas atrapadas en las zonas colapsadas del vagón.

La investigación analizó accidentes reales que sumaron una cifra de 60 muertos, y determinó que, de haber dispuesto de cinturones, esa cifra se hubiera elevado a los 150 fallecidos, ya que por cada persona salvada de salir despedida, 8 habrían muerto aplastadas al quedar fijadas a su asiento.