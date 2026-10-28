Nacho Tellado, arquitecto: "La carrera puede durar 6 o 7 años, pero por ley cobras el 10% del coste general de la obra"

La arquitectura es de esas profesiones soñadas por muchos jóvenes españoles, al estar asociada con el éxito y la riqueza; sin embargo, poca gente habla de la formación y la realidad laboral de este sector en España.

La entrevista de The Wild Project al arquitecto y analista Nacho Tellado ha servido para arrojar algo de luz a la situación, empezando por el proceso de formación, que es largo y complejo.

Aunque en teoría la titulación requiere de 5 años más el proyecto de fin de carrera, en la práctica "la carrera puede durar 6 o 7 años perfectamente" según Tellado, por obstáculos como la necesidad de dominar una variedad de campos como la mecánica de estructuras y la historia del arte.

Una de las asignaturas destacadas por Tellado como una de las más difíciles es Geometría Descriptiva, que define como "eso es Matrix literalmente, es dibujar en proyección, lo que estás dibujando no lo ves, ves sus proyecciones".

El experto recuerda que en esa materia "hay una criba grande, hay gente que a lo mejor está 3 años para sacarse esa". A continuación, en segundo año, cuando se empiezan a hacer proyectos, la valoración subjetiva empieza a cobrar importancia, con la conexión de la arquitectura con el entorno.

Durante esta época, no es raro incluso sufrir accidentes, como le ocurrió a Tellado cuando se cortó el dedo haciendo maquetas, y la presión para finalizar puede provocar secuelas psicológicas como problemas de ansiedad y vértigo.

Cuánto cobra un arquitecto

Un detalle muy importante que mucha gente se olvida cuando piensa en lo que ganan los arquitectos es que su volumen de ingresos depende directamente de la escala del proyecto y del volumen de obra ejecutado.

Por norma general, los honorarios dependen del coste de la edificación; "más o menos por ley está el 10% del coste general", según Tellado, aunque precisa que el porcentaje exacto "depende de las zonas, tú más o menos pactas eso con el cliente y [este] normalmente lo acepta".

Nacho Tellado, arquitecto: "La carrera puede durar 6 o 7 años, pero por ley cobras el 10% del coste general de la obra"

Aunque eso representa ingresos elevados en promociones de viviendas valoradas en varios millones de euros, no es menos cierto que el propio arquitecto tiene sus gastos, como por ejemplo, para visar el proyecto, y que trabajar sin cobrar normalmente no está permitido por el colegio de arquitectos.

Pero sin duda alguna, el punto débil de esto es que la situación laboral puede cambiar mucho dependiendo de cómo marche el sector. El colapso del sector inmobiliario de la década pasada fue un gran golpe, "no había nada, ser arquitecto en 2011 o 2012 era imposible".

Para los recién graduados que ingresan en el mercado laboral, la realidad suele diferir de sus expectativas, y Tellado advierte contra la idea de alcanzar salarios elevados al inicio de la carrera profesional. "Yo conozco a colegas de la universidad que decían 'yo tengo que empezar de un sueldo de 3.000 para arriba' y era como 'tío, ¿a dónde vas?'".