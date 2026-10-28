El comercio electrónico se ha convertido en una vía para los emprendedores, pero pocos casos resultan tan llamativos como el de Blanca Valcázar, que terminó vendiendo su marca de Amazon por 3,5 millones de euros.

Esta joven madrileña ha explicado su experiencia como emprendedora en una entrevista en el podcast de Jaime Cabezas, donde explica que antes del éxito estaba estudiando la carrera de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, y que combinaba con un trabajo de repartidora de comida a domicilio.

Pero Valcázar tenía la motivación, la "obsesión" como ella lo describe, de ganar dinero tras haber vivido diversas dificultades económicas en su entorno familiar, y eso le llevó a la plataforma de Amazon por influencia de su pareja, aunque inicialmente le parecía un "juego".

Los primeros pasos de Valcázar fueron dados en la plataforma Amazon FBA (Fulfillment By Amazon), un programa que permite subcontratar el proceso del pedido al gigante del comercio electrónico, con ventajas como envíos por Amazon Prime para los clientes.

Los empresarios sólo tienen que asegurarse de enviar las existencias del producto a los almacenes de Amazon, y la compañía se hace cargo de todos los envíos y de cuestiones como las devoluciones.

Curiosamente, el primer producto con el que la joven emprendedora decidió iniciar su camino fue con un juguete sexual; a pesar de que la demanda inicial fue muy positiva, el producto acabó perdiendo visibilidad debido a un cambio en las políticas de Amazon.

Blanca, tras 3 años vendiendo en Amazon: "Cuando empecé repartía comida, pero terminé ganando 3,5 millones de euros"

Lejos de rendirse, Valcázar buscó una alternativa en el mercado hasta dar con su producto definitivo, porque "como vendedor, lo más importante es elegir bien el producto": un cojín de lactancia ideado para acompañar a las madres en distintos momentos del día.

Este producto fue un auténtico superventas, con el que llegó a facturar 3 millones de euros al año, vendiéndolo en varios mercados internacionales como España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y México; lo interesante es que Valcázar supo adaptar el precio al nivel adquisitivo de cada mercado, costando más caro en el Reino Unido que en España, por ejemplo.

De esta manera, en su mejor etapa en la plataforma, la empresa alcanzaba márgenes de beneficio de entre el 15% y el 20%, con picos de facturación mensual que llegaron a rozar los 250.000 euros.

Este crecimiento sostenido durante 3 años atrajo la atención de agregadores de marcas e inversores del sector. Tras recibir una oferta inicial de la firma Seller X y consultar con distintos potenciales compradores, Valcázar cerró la venta de su tienda en Amazon por 3,5 millones de euros. Tenía solo 24 años.

Evidentemente, esto supuso un cambio radical en su estilo de vida: "Me fui de España por tema de impuestos, sinceramente, y porque también a uno le apetece conocer mundo"; encontró una casa en Panamá de 350 metros cuadrados donde disfrutaba de todo tipo de lujos, pero un año después, con 25 años, decidió venderlo todo y viajar por el mundo.