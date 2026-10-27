Tony, experto en calefacción: "Yo tengo calderas vendidas de hace 30 años que puedes reparar, las nuevas duran 7 o 10 años"

Los sistemas de calefacción han cambiado mucho en los últimos años, con nuevas tecnologías que prometen una mayor eficiencia energética que se traduce en una factura de la luz más reducida además de una reducción significativa de las emisiones.

Sin embargo, esta modernización ha traído un coste oculto, según ha explicado el experto en eficiencia energética y gerente de la empresa de climatización Proelec, en una entrevista publicada en el canal de Youtube de Marcos Ruperez Cerqueda.

El experto ha analizado las diferencias entre las calderas antiguas y los modelos actuales, acusando a la industria de seguir prácticas de obsolescencia programada, y criticando los diseños actuales, más compactos pero también más difíciles de arreglar.

Fairén destaca que "yo tengo calderas vendidas de hace 30 años que aún puedes ir reparando", pero que los fabricantes hoy en día apenas otorgan una vida útil de 7 a 10 años a los modelos nuevos.

El experto asemeja la situación del sector de la climatización a la del sector del automóvil. "Pasa igual que con los vehículos, puedes ir cambiando las pequeñas piezas que valen poco, pero los modelos nuevos son tan compactos, que el día que tenga una avería en el intercambiador tengo que cambiar media caldera, que me vale casi el 50% o el 60% de mi caldera".

En ese punto, para el consumidor deja de ser viable la reparación del aparato, y empieza a pensar en simplemente comprar una caldera nueva y más eficiente; sin embargo, eso también se puede interpretar como obsolescencia programada, es decir, que los nuevos modelos están diseñados para romperse con el tiempo, obligando a hacer esa compra.

¿Cómo elegir caldera? Experto en PROPANO, GAS Y DIESEL. - Marcos Ruperez Cerqueda

"[Una caldera de antes] no tenía ninguna obsolescencia programada. Y las modernas, todas tienen". El problema, según el experto, es que la ingeniería de las calderas modernas prioriza el tamaño reducido y la integración de componentes en espacios muy pequeños.

Este diseño compacto dificulta el acceso a los componentes e incrementa exponencialmente el coste de cualquier reparación tras una avería. Por eso, Fairén lo califica como una "estafa", aunque aclara que con los fabricantes "de más nivel" no es un problema tan grave.

En cambio, "calderas más sencillas de bajo precio" es donde se pueden encontrar problemas en componentes como el intercambiador, que si es muy pequeño en algunas zonas de España, como la costa donde hay presencia de bicarbonato cálcico y otras sales minerales, "quedan bloqueadas antes del año".

Por contra, el experto no ha observado lo mismo con las calderas de gasoil, con componentes como el acumulador que da menos problemas que un intercambiador en cuanto a durabilidad. Sin embargo, este tipo de calderas tienen un consumo muy elevado por el coste por litro del combustible.