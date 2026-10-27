Maite, arquitecta con más de 20 años de experiencia: "En los 70 compraban casas en 3 años de sueldo, pero al 25% de interés"

El debate sobre el acceso a la vivienda y la brecha generacional suele apoyarse en análisis simplificados en redes sociales y entornos digitales.

Sin embargo, la perspectiva histórica aporta matices macroeconómicos cruciales que la analítica de datos actual a menudo pasa por alto.

Hace un año, durante su intervención en el 720PODCAST, la arquitecta Maite —con más de dos décadas de trayectoria profesional tras graduarse en el año 2000— dejó una de las reflexiones más comentadas sobre el verdadero esfuerzo financiero de las generaciones pasadas: "En los 70 compraban casas en 3 años de sueldo, pero al 25% de interés".

Esta declaración pone en evidencia las limitaciones de los algoritmos de calificación crediticia y los modelos predictivos del sector PropTech.

Según explicó Maite, aunque hace cinco décadas el precio de un inmueble equivalía a tres años de salario medio, el crédito exigía tipos de interés del 25%.

Frente al 3% o 4% actual, este elevado coste financiero imponía una contención del gasto que los análisis automatizados contemporáneos suelen omitir al comparar ambas épocas.

La arquitecta también analizó cómo las crisis económicas fuerzan la reconversión tecnológica y profesional. Al recordar el colapso inmobiliario de 2008, Maite relató: "Compañeros nuestros empezaron a diseñar pulseras o anillos, y nosotros todo lo que pudimos hacer: desde clases de cocina en casa a licencias de actividad".

Su estudio logró salir adelante mediante la enseñanza de software especializado como BIM (Building Information Modeling), una herramienta de modelado tridimensional fundamental hoy para la simulación bioclimática.

No obstante, Maite denunció el grave desajuste entre la innovación técnica y la burocracia administrativa. Explicó que las licitaciones públicas exigen acreditar obras de periodos de recesión: "Te piden lo que has construido en los tres últimos años; si estamos en crisis, ¿qué voy a construir?".

A esto se suma el anacronismo del marco regulatorio urbano: "Hacemos edificios cumpliendo una normativa que en el Plan General de Madrid es del año 97; lo que le falta es modernizar el planeamiento".

Además, criticó la desregulación de precios en la profesión: "Una vez que se liberalizaron los honorarios, para conseguir trabajo tienes que cobrar cada vez menos; es una mendicidad".

Respecto al impacto de la inteligencia artificial (IA) en los estudios de arquitectura, la profesional se mostró abierta a la automatización de tareas repetitivas.

"A la IA no le tengo miedo, que venga por favor a quitarme papeleo o a hacerme los renders", señaló la arquitecta.

Para Maite, la tecnología debe asumir la pesada carga documental del Código Técnico y las memorias administrativas, reservando para el arquitecto la interpretación cualitativa de las necesidades del cliente y la dimensión humana del proyecto.