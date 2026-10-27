Javier y Valentín, constructor y experto en humedades: "Cuando la gente nos llama es porque ha pasado ya 5 años durmiendo con moho"

Tener humedades por condensación en la vivienda es un problema más grave de lo que podría parecer inicialmente; si no tomamos las medidas adecuadas, podemos convivir con moho durante mucho tiempo, con el efecto sobre nuestra salud que ello conlleva.

En Sector Oficios Podcast han hablado con Javier Sequera, constructor y responsable de obra y con Valentín Naranjo, experto en humedades y calidad del aire, para abordar las causas reales y las soluciones más efectivas contra este problema.

Uno de los principales factores que agravan la situación es la demora por parte de los propietarios a la hora de actuar, con los expertos quejándose de que "La gente cuando ya nos llama es porque ha pasado ya 4 o 5 años todos los inviernos durmiendo con moho".

A menudo, los inquilinos o propietarios prefieren probar antes con soluciones caseras o parches temporales antes que acudir a especialistas, lo que alarga la exposición a un ambiente poco saludable.

La detección temprana es fundamental para evitar males mayores. Los expertos señalan que uno de los primeros síntomas visibles no suele ser el moho en sí, sino los cristales de las ventanas mojados como consecuencia de la condensación.

"Si tú tienes los cristales mojados en casa no hace falta que veas más, ya tienes un problema porque ya tienes un exceso de agua en el ambiente", explica Naranjo. "Lo primero que pasa en nuestra vivienda es el lloro de cristales, te levantas por la mañana y tú tienes agua en una ventana, y eso es síntoma de que algo pasa.

La condensación en los cristales es un indicador de que el ambiente interior ha sobrepasado el punto de rocío, y que existe una humedad relativa elevada en vez del rango del 40% y el 60% que es lo recomendable.

Javier y Valentín, constructor y experto en humedades: "Cuando la gente nos llama es porque ha pasado ya 5 años durmiendo con moho"

Además de en las ventanas, los expertos advierten que otro lugar en el que se suele condensar la humedad es detrás de los armarios, que produce el característico olor "a trastero" que delata el problema.

De hecho, los expertos son capaces de saber que una casa tiene humedad simplemente por ese olor, incluso sin necesidad de mirar zonas críticas como detrás del cabecero donde suele crecer el moho.

Otro síntoma común aparece si tendemos la ropa en el interior con la calefacción encendida; según Valentín, el efecto "es como si pusieras una olla a hervir toda la noche en tu casa".

A diferencia de lo que podríamos pensar, una casa reformada puede ser más propensa a sufrir humedades; "Nos centramos mucho en hacer un aislamiento tan hermético que lo que no permitimos es que esa vivienda respire", apunta Javier Sequera.

Por eso, los expertos califican como "parches" medidas como pintar el interior de la casa con pintura anti-moho o resistentes a la condensación; incluso cambios notables en la estructura de la casa pueden ser insuficientes.

"Por mucho que trasdoses y hagas siete muros y dejes cámaras de aire, si no tenemos una ventilación en ese trasdosado que se haga, estás poniendo un parche a una herida que necesita puntos", recalca Javier Sequera.

Por eso, la solución definitiva es contar con un estudio técnico previo personalizado para cada casa, que analice las variables y permita implementar soluciones reales como ventilación cruzada natural o sistemas que introducen aire limpio; Naranjo advierte que un deshumidificador no es la solución definitiva, ya que no renueva el aire interior.