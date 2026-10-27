Javier, albañil con más de 30 años de experiencia: "Un oficial cobra 1.800 €, pero a mí ni por 3.000 € me sacan de autónomo"

En la era del trabajo remoto, las plataformas digitales y el auge del profesional independiente, el concepto de autonomía ha trascendido al sector del software.

Javier, un albañil autónomo conocido en internet como 'Javijam' que realizó recientemente una aparición en el conocido pódcast Sector Oficios, representa una evolución de este fenómeno aplicada al trabajo manual.

Con más de tres décadas a pie de obra, su filosofía profesional combina la técnica tradicional con una gestión de marca y una productividad operativa muy similares a las de los creadores digitales.

Durante su intervención en el popular pódcast, el profesional abordó la brecha entre el empleo asalariado y el trabajo independiente.

Aunque el sueldo medio de un oficial de primera en España se sitúa en torno a los 1.800 euros mensuales, Javier rechaza la idea de trabajar para una empresa y dejar de ser autónomo: "Por 3.000 € hoy no me iría".

Para el albañil, el valor real reside en el rendimiento del tiempo y la capacidad de autoorganización: "Paso y veo lo que tardan en hacer una fachada y me digo: 'Si eso lo hago yo en una semana y llevan casi tres'. Le estoy sacando mucho más rendimiento al trabajo".

Esta mentalidad de optimización se refleja también en su relación con la tecnología y las plataformas digitales.

A pesar de publicar contenido de forma constante y acumular miles de reproducciones en sus vídeos, Javier fija un límite muy claro sobre el rol del canal digital.

"No he cogido ningún trabajo de las redes sociales", afirma categóricamente el albañil.

Las redes no funcionan para él como un embudo de ventas global, sino como un escaparate de reputación, manteniendo sus encargos restringidos a un radio operativo de 20 a 25 minutos de su residencia.

Su producción audiovisual es un modelo de eficiencia: graba sus procesos en apenas 20 minutos mientras trabaja, generando material para más de una semana de publicaciones sin alterar su flujo operativo.

Asimismo, el modelo de negocio que defiende destaca por una reducida inversión inicial en comparación con el desarrollo tecnológico.

"Un autónomo con 6.000 o 7.000 euros de herramienta y una furgoneta puede tirar para adelante", asegura Javier.

Sin personal administrativo, el propio albañil gestiona presupuestos y facturación durante los fines de semana.

En un panorama laboral enfocado en la flexibilidad, la experiencia de Javijam demuestra que la soberanía sobre el propio tiempo sigue siendo el principal indicador de éxito, tanto en el desarrollo de software como en la construcción.