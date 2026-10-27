Fran, electricista con más de 20 años de experiencia: "Para tener un enchufe sin meterse en obras, la clave está en la cocina"

La creciente proliferación de dispositivos conectados, estaciones de teletrabajo y ecosistemas inteligentes dentro del hogar ha multiplicado la demanda de puntos de recarga.

Sin embargo, en muchas viviendas consolidadas, la infraestructura eléctrica original no acompaña este despliegue técnico.

Ante la necesidad de alimentar nuevos aparatos sin afrontar reformas invasivas, soluciones prácticas de instaladores profesionales ofrecen una vía rápida para optimizar el suministro doméstico.

Fran Carbonell, electricista con más de dos décadas de trayectoria profesional en el sector de las instalaciones residenciales, ha compartido una alternativa técnica pensada para saltarse la albañilería tradicional.

"Para tener un enchufe sin meterse en obras, la clave está en la cocina", señala el electricista en su vídeo.

Frente al método convencional, que exige abrir canales en el yeso o ladrillo con rozadoras mecánicas, este procedimiento aprovecha la compartición espacial entre estancias contiguas.

El problema habitual radica en el impacto colateral que implica una ampliación eléctrica en el hogar: "En esta habitación necesitábamos un enchufe nuevo, pero no queríamos hacer rozas, levantar polvo ni meternos en una reforma".

En lugar de picar tabiques enteros para traer una línea desde el cuadro de distribución, la ingeniería de campo ofrece un atajo eficiente cuando los planos de la vivienda sitúan un dormitorio o despacho justo al otro lado de la cocina.

"¿La solución? Aprovechar un punto eléctrico de la cocina, justo detrás de la pared, y llevar la alimentación hasta el nuevo enchufe", resume el instalador.

En el caso documentado, el procedimiento parte de una toma ya existente con acceso a potencia estable: "Para este tip es muy importante tener otra estancia al otro lado; en este caso lo vamos a sacar del enchufe de la nevera".

El despliegue técnico se ejecuta mediante una perforación limpia y pasante en el tabique divisorio. Tras atravesar el muro, "pasamos los cables, ponemos la caja de superficie, conectamos el enchufe, conectamos a la corriente y ya tenemos nuestro enchufe sin hacer obras".

Este formato superficial elimina la necesidad de enyesar o pintar de nuevo, permitiendo montar una toma plenamente operativa en pocos minutos, idónea para enchufar un router, un punto de acceso domótico o un cargador múltiple de alta potencia.

No obstante, desde la perspectiva técnica y normativa, este tipo de derivaciones exige verificar previamente que la línea de origen soporte el nuevo consumo sin comprometer la seguridad del circuito ni saturar la potencia asignada a los electrodomésticos adyacentes.

Si se respetan las secciones de cableado y los límites de carga, esta integración representa un truco de bricolaje tecnológico ágil y limpio para cerrar la brecha de conectividad física dentro del hogar inteligente.