Borja, ingeniero con 10 años de experiencia: "Con una batería de menos de 500 € me puedo desconectar de la red eléctrica"

Las nuevas estaciones portátiles de alta capacidad han iniciado una auténtica revolución en el mercado del almacenamiento doméstico. Estas baterías permiten tener un sistema de respaldo ante apagones sin necesidad de realizar obras complejas ni grandes desembolsos.

El ingeniero de la energía Borja Pérez ha tenido la oportunidad de probar esto con un nuevo modelo, la Aferi Nomad 1800 Pro, un equipo compacto de apenas 11,6 kg con unas dimensiones de 35 cm de largo, 22 cm de profundidad y 26 cm de altura.

Este modelo en concreto tiene una potencia de salida de 1.800 W y una capacidad de almacenamiento de 1.024 Wh mediante celdas LiFePO4, diseñadas para ofrecer más de 4.000 ciclos de carga conservando el 80% de su capacidad original. El punto fuerte es el coste, con un precio inferior a los 500 € para el módulo principal.

Una batería como esta puede ser extremadamente útil en muchas situaciones, como por ejemplo, en el caso de un apagón eléctrico, en cuyo caso tenemos dos formas de usar una batería portátil para seguir teniendo luz.

La primera opción, y la más recomendable, consiste simplemente en conectar los electrodomésticos esenciales a los enchufes de corriente alterna de 220 V a 240 V que se encuentran en la propia batería.

En caso de apagón, esta es la opción que recomienda Pérez, únicamente cubriendo las cargas críticas; por ejemplo, si queremos usar el microondas o si necesitamos mantener la nevera encendida para que la comida no se ponga mala. Lo bueno es que no necesita hacer modificaciones a la instalación de la vivienda.

Sin embargo, esa opción también es la más limitada, porque nos va a obligar a elegir el electrodoméstico que queremos usar y enchufarlo físicamente a la batería. En el vídeo, Rubén Pérez ha demostrado que existe otra opción que permite alimentar todo un circuito de la vivienda a través de un cable, aunque alerta que debemos extremar las precauciones para evitar accidentes graves.

Me desconecto de la RED con esta BATERÍA de menos de 500€ - Borja Pérez

Para empezar, "verificamos que el interruptor general está bajado, y esto es 100% necesario porque tenemos que estar totalmente aislados de la red, si no, podría ocurrir un cortocircuito", además de desconectar el cable de carga de la batería para evitar que la corriente recircule sobre el propio dispositivo.

Si no se trabaja en este "modo isla", se podría producir un cortocircuito grave o enviar corriente a la red externa con el riesgo que ello conlleva. Otra consideración es que manipular un cable macho-macho puede ser "realmente peligroso", ya que puedes tener energía en un lado y que nos dé "un calambrazo bastante gordo", y por eso, Pérez no recomienda usarlo de forma permanente.

Por supuesto, la inmensa mayoría de la gente no necesita hacer esto, y el mero hecho de tener una batería portátil con una potencia como esta es suficiente para las emergencias y apagones que duren mucho.

Además, estas baterías son compatibles con paneles fotovoltaicos, admitiendo hasta 500 W de entrada, y admiten la carga combinada usando al mismo tiempo la toma de red eléctrica para alcanzar los 1.500 W.

De esta manera, podemos recargar la batería con luz solar, por ejemplo dejando los paneles en el balcón, o durante las horas valle de nuestra tarifa eléctrica para obtener electricidad más barata, o gratis, que podemos usar en las horas pico.