Edu Saz, arquitecto: "Los miradores son culpa de una ley de 1979, pero no aíslan y cuestan 5.000 € arreglarlo"

Los miradores en los pisos son una de las estampas más comunes en las calles españolas, pero curiosamente, esta popularidad no tiene nada que ver con las demandas de los propietarios o sus supuestas ventajas.

De hecho, el arquitecto Edu Saz ha denunciado esta práctica en un vídeo publicado en YouTube, donde explica el origen de este elemento, por qué se instaló en casi todos los edificios durante la década de los 90 y 2000, y las grandes desventajas que traen de la mano.

Los miradores originalmente provienen de las galerías acristaladas tradicionales, como las galerías de A Coruña del siglo XIX; estas estructuras funcionaban gracias a un espacio intermedio entre la vivienda y el exterior con doble carpintería, que creaba una cámara de aire.

Pero la versión construida a escala masiva no llegó hasta finales del siglo XX, cuando los promotores inmobiliarios se dieron cuenta de sus ventajas, ayudados por ciertas normativas que tuvieron un efecto devastador en la eficiencia energética de los hogares.

Un buen ejemplo es el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que estableció que los miradores no computaban como superficie edificable si se cumplían ciertas condiciones.

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Como explica Edu Saz, esto permitió un truco muy jugoso para los promotores: "Un mirador que cumpla la norma son metros cuadrados que se construyen, que forman parte de la vivienda, que se venden al cliente final y se cobran como tal, pero que no consumen edificabilidad".

De esta manera, un piso con dos miradores podía ganar unos 4 metros cuadrados, que, valorados a 3.000 € el metro cuadrado, generaban unos 12.000 € adicionales por vivienda sin coste adicional de suelo. En una promoción de 50 viviendas, la ganancia era de 600.000 euros.

El problema de los miradores

Eso explica que haya tantos miradores en las calles españolas, pero el verdadero problema se encuentra en los estándares que tenían que seguir; hasta la llegada del nuevo Código Técnico de la Edificación de 2006, se regían por normativas térmicas desfasadas de 1979.

Como resultado, miles de miradores se construyeron con perfiles de aluminio sin rotura de puente térmico y con acristalamientos con capacidad insuficiente de aislamiento, algo que se nota durante todo el año.

En invierno, esta estructura se enfría mucho, generando condensación cuando el vapor de agua del interior del salón entra en contacto, y por supuesto, es difícil convivir en esta zona sin subir la calefacción, ya que "el suelo del mirador es la losa de hormigón del forjado que sale en voladizo desde el interior, normalmente sin aislar por debajo", explica Saz.

En verano, el problema es el contrario, como explica el arquitecto: "Si tu mirador mira al oeste, por ejemplo, pues a las 7 de la tarde de julio ese salón no hay aire acondicionado que lo baje de temperatura".

Arreglar estos problemas no sale barato. Saz advierte que el coste de sustitución de un mirador típico de 7 u 8 m² de carpintería en el frente y los laterales con aluminio con rotura de puente térmico "sale entre 2.500 y 5.000 € por mirador", más otros añadidos como vidrio acústico o control solar.

La buena noticia es que los miradores han caído en popularidad con las últimas normativas, como las aprobadas en Madrid en 2023 que obligan a una mayor eficiencia térmica que trae más costes; eso ha llevado a los promotores a ir abandonando poco a poco el concepto.

"Casi 30 años después, la norma reconoce lo que cualquier vecino con mirador sabía desde el primer verano".