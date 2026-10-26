Ángel, experto en lavadoras: "El programa rápido de 30 minutos gasta más luz y más agua que un programa eco de 2 horas"

Con el ritmo elevado de la vida actual, no podemos esperar a nada, ni siquiera a nuestra colada. Por eso, mucha gente tiene la costumbre de escoger el programa más rápido para tener su ropa limpia lo antes posible, colgarla y poder hacer otras cosas.

Sin embargo, ese es uno de los mayores errores que podemos cometer, según ha advertido el experto en electrodomésticos Ángel Luis Blázquez de la tienda Electro Ángel, que los ha repasado en uno de sus últimos vídeos publicados en YouTube.

Y es que, por increíble que parezca, un programa rápido va a consumir mucha más luz y agua que un programa más largo; aunque creamos que estamos usando menos recursos para el mismo cometido, en realidad no es así.

En la práctica, forzar a la lavadora a realizar un ciclo en menos tiempo exige una potencia desmedida que dispara el gasto energético; el experto llega a declarar que "el programa rápido de 30 minutos gasta más luz y agua que un programa eco de 2 horas", y tiene una analogía muy interesante para explicarlo.

"Imaginemos que vamos a hacer con el coche un viaje de 120 km, llenamos el depósito hasta arriba y vamos a una velocidad de 120 km/h. Cuando llegamos al destino, hemos llegado en una hora y el depósito casi no ha bajado apenas nada.".

"Ahora, vamos a imaginar que estamos en el pasado cuando no teníamos el carné por puntos y mucha gente hacía el salvaje con el coche. Cogemos esos 120 km y los hacemos a 240 km/h. Lógicamente no vamos a tardar una hora, vamos a tardar la mitad, media hora; pero el depósito de la gasolina va a venir mucho más bajo".

La misma idea se aplica al funcionamiento de la lavadora. Los ciclos rápidos necesitan calentar el agua rápidamente y acelerar los procesos de aclarado y el movimiento del tambor, mientras que los programas llamados "eco" funcionan durante más tiempo, pero aplicando una menor potencia y por lo tanto, con un menor consumo.

El error del agua caliente

Otro error muy habitual es la tendencia de lavar a altas temperaturas; es común ajustar la lavadora para que use agua a 60 o incluso a 90 grados, con la idea de que de esa manera, el detergente va a ser más eficiente y va a quitar mejor las manchas.

Sin embargo, hay que recordar que calentar el agua es lo que hace que suba más el consumo eléctrico de la lavadora; "la mayor parte de la energía que gasta una lavadora se va en calentar el agua, no en mover el tambor", explica el experto.

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No solo eso, sino que en realidad, subir la temperatura es algo completamente innecesario. La inmensa mayoría de los detergentes que podemos encontrar en el supermercado ya están formulados para funcionar con total eficacia a temperaturas de entre 30 y 40 grados.

En otras palabras, estamos poniendo el agua caliente sin necesidad, gastando mucho más de lo debido para obtener el mismo resultado. Además, el calor excesivo va a afectar a los componentes y someter a las gomas a un mayor estrés que reduce la vida útil de la máquina.

Por eso, Blázquez recomienda usar el agua caliente solo cuando lo necesitemos de verdad, como "ropa de cama muy sucia o trapos de la cocina" y no por costumbre.