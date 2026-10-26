Adrián, 29 años: "Hay gente que ya está ganando 100.000 € al mes rápidamente con la IA pero lo va a perder todo"

Internet se está llenando de historias de nuevos inversores que están usando asistentes de inteligencia artificial para ganar dinero rápido; sin embargo, los expertos en inversión alertan que ese dinero puede desaparecer tan rápido como lo conseguimos.

El emprendedor e inversor Adrián Sáenz, se ha sumado a estas advertencias en su último vídeo publicado en YouTube, en el que explica que la falta de educación financiera y la mala gestión de estos ingresos rápidos pueden suponer un fracaso estrepitoso.

Es cierto que el avance de las soluciones basadas en inteligencia artificial ha optimizado los procesos, automatizado tareas complejas y acelerado de forma drástica los resultados financieros.

Como resultado, Sáenz confirma que "últimamente estoy viendo a bastantes personas que están empezando a ganar dinero de forma bastante rápida, esto se debe a la inteligencia artificial".

Con un asistente de IA, es posible escalar modelos de negocio digitales sin necesidad de estructuras tradicionales; con esta aceleración tecnológica, muchos nuevos inversores están alcanzando ingresos mensuales que antes requerían años de trabajo.

"La inteligencia artificial lo que permite es que todo sea mucho más rápido, y me estoy enfrentando y estoy viendo a gente que está empezando a ganar ciertas cantidades de dinero como por ejemplo 10.000 dólares al mes, 20.000, 30.000, y 50.000, incluso 100.000 de forma relativamente rápida", explica el inversor, con más de 14 años de experiencia.

Sin embargo, al mismo tiempo Sáenz advierte que "estoy viendo que están cometiendo ciertos errores con el dinero", como por ejemplo, en la gestión de lo que se ha ganado.

"Lo primero, no puedes permitir que la gestión de tu dinero te quite tiempo de tu actividad profesional, es lo que te da dinero y si al ganar dinero pierdes tiempo de tu actividad profesional, lo que va a generar es que cada vez ganes menos dinero".

La gente se está haciendo millonaria con la IA y lo va a perder todo - Adrián Sáenz

Un error que comete cualquiera que de repente tiene dinero es realizar gastos desmedidos, con ejemplos como alquilar coches superdeportivos, comprar ropa de lujo y llevar un estilo de vida extravagante.

Otro de los errores más frecuentes que comenta Sáenz se encuentra la búsqueda obsesiva de flujos de dinero o 'cashflow' con la compra de inmuebles. La inversión inmobiliaria directa implica destinar un tiempo considerable a la gestión de alquileres o mantenimiento.

Además, genera ingresos recurrentes que obligan a pagar impuestos cuando ese dinero no se necesita para el día a día. "Si yo invierto en bolsa voy a conseguir un 10% de rentabilidad anual, y luego yo invierto en inmuebles y voy a conseguir también un 10%; pongamos que tengo un 5% que viene de la revalorización del inmueble y un 5% que viene únicamente de las rentas, entonces sobre el papel es un 10% contra un 10%. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente ese 10% del inmueble no es un 10% porque voy a tener que pagar impuestos".

Por eso, para rentabilizar el capital generado mediante la inteligencia artificial, las inversiones deben tener dos requisitos: no exigir tiempo de gestión y ofrecer eficiencia fiscal.

La opción que recomienda Sáenz es invertir en nuestro propio negocio, y no recortar en gastos que sean necesarios para mejorar nuestra posición. Además, el inversor recomienda contar con un fondo de seguridad, aprovechándose de la garantía de fondos de hasta 100.000 € en Europa; eso es por cada cuenta, por lo que podemos tener una cuenta personal 100.000 € y en la cuenta de la empresa, otros 100.000 €.