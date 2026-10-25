Jon Hernández (43 años), experto en IA, avisa: "En 2030 se perderán 800 millones de empleos en todo el mundo"

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una sacudida estructural en el mercado de trabajo global.

En una comentada intervención en el podcast Roca Project, el divulgador y consultor tecnológico Jon Hernández (43 años) lanzó un severo aviso sobre la magnitud del impacto laboral que afrontará la sociedad en los próximos años.

El análisis de Hernández sitúa la gran marejada en esta misma década, haciéndose eco de los análisis de la consultora McKinsey.

En palabras del experto: "En 2030 en el mundo se van a perder 800 millones de empleos".

Esta cifra astronómica no representa un ajuste marginal, sino la destrucción o transformación profunda de aproximadamente "uno de cada tres empleos del mundo".

Lejos de proyectar este impacto únicamente a largo plazo, Hernández alerta de que las primeras secuelas se cebarán de forma inminente con los profesionales más jóvenes y los puestos de entrada.

Apoyándose en las previsiones de referentes del sector como Darío Amodei, CEO de Anthropic, el especialista afirmó con rotundidad que "entre el próximo 1 y 5 años el 50% de los trabajos juniors de oficina van a desaparecer".

Esta transformación no se limitará a tareas puramente mecánicas, sino que ya está golpeando a sectores creativos, administrativos y de comunicación.

"El stock ha muerto", sentenció en Roca Project al abordar la crisis en la fotografía y el diseño gráfico, al tiempo que advirtió que "en customer service la IA puede reemplazar departamentos enteros".

A diferencia de las revoluciones industriales anteriores, la vertiginosa velocidad del avance actual dificulta la adaptación.

Aunque Hernández reconoce que la automatización generará riqueza y productividad, alerta sobre una paradoja laboral inédita: "Se va a generar más empleo, pero es que no lo vamos a hacer los humanos ya".

Su diagnóstico anticipa un panorama de bonanza económica donde, sin embargo, "el 20 o el 30% de la población simplemente no tenga trabajo", lo que derivará en un grave problema cultural y de propósito vital para millones de personas.

Además, recordó que "todas y cada una de las revoluciones tecnológicas que hemos vivido han tenido un periodo de transición que ha sido jodidísimo", en el que la pérdida de poder adquisitivo e incertidumbre golpean a los trabajadores antes de cualquier estabilidad.

Ante esta encrucijada, el divulgador criticó duramente la falta de controles sobre los laboratorios de desarrollo y la pasividad institucional.

"Para montar un laboratorio de inteligencia artificial con el que puedes cambiar el mundo o cargarte un empleo, necesitas menos permisos que para montar un bar en la esquina de tu pueblo", denunció durante la entrevista.

Hernández concluyó exigiendo mayor transparencia institucional para que la población pueda anticiparse: "Tienes derecho como ciudadano a que te avisen que va a llover (...) el problema con la IA es que no te están avisando de la que se nos viene encima".