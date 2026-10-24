Daniel, cerrajero con 25 años de experiencia: "Una puerta blindada no nos aporta nada de seguridad, no le veo sentido"

Durante décadas, los hogares españoles han venido instalados con puertas blindadas, consideradas la mejor protección para evitar robos y accesos de okupas por su mayor resistencia frente a los ataques físicos.

Sin embargo, hoy en día ya es evidente que ese nivel de seguridad se ha quedado completamente obsoleto, y cada vez más expertos están alertando de que en realidad, una puerta blindada no va a proteger nuestra casa en absoluto.

Una de esas voces es la de Daniel Mateo, propietario de El Cerrajero de TikTok, una cuenta en la que habla de algunas de las novedades del sector de la seguridad y que en su último vídeo ha demostrado por qué una puerta blindada "no nos aporta absolutamente nada de seguridad".

La demostración es muy sencilla, y se basa en una sección de una puerta blindada que muestra su interior. Este tipo de puertas se diferencian de las convencionales por contar con una chapa metálica tanto en el lado exterior como en el interior.

La idea es que esta chapa va a resistir mejor los golpes que la madera y el aglomerado, por lo que puede servir contra ataques de fuerza bruta en los que el atacante simplemente se dedica a dar golpes para romper la puerta, normalmente con un objeto pesado.

Sin embargo, basta con fijarnos en la estructura interior para darnos cuenta de por qué esto no es suficiente: la chapa en realidad no cubre toda la hoja de la puerta, y se deja aproximadamente tres dedos en cada lateral y arriba y abajo.

"Solo más peso y precio"

Como explica Mateo, esto es necesario "para que nosotros podamos trabajar con la puerta, o el carpintero en un momento dado, si vais a poner un parqué, la pueda cortar"; al contar con ese margen de madera, es posible adaptar la puerta más fácilmente para cada hogar, ya que si no, harían falta herramientas especiales para cortarla.

Pero eso significa que las únicas diferencias respecto a una puerta convencional, según el experto, se encuentran en el "peso y precio" de la puerta blindada, ya que no da "seguridad ninguna" y afirma que no ve sentido instalarla.

A eso se le suma el tipo de cerraduras que suelen llevar las puertas blindadas. Lo habitual es encontrarse con una cerradura multipunto, que es vulnerable a la técnica del apalancamiento porque basta con apalancar la cerradura y los tres bulones se recogen a la vez.

Por eso, el cerrajero recomienda que, si ya tenemos una puerta blindada, mejorar su seguridad cambiando el escudo y el bombín más resistentes a ataques de habilidad, además de instalar una segunda cerradura de tipo cerrojo que podamos cerrar desde el interior.

Ante esa configuración, lo más probable es que los atacantes "pasen de nuestra puerta" y opten por otra más vulnerable. Sin embargo, si realmente queremos proteger el acceso a una vivienda o una oficina, lo que realmente recomienda el cerrajero es una puerta acorazada.