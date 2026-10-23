Klaus-Peter Röhler, ejecutivo de seguros, sobre las pantallas táctiles de los coches: "No es un móvil, nos cuesta accidentes"

La industria del motor ha abrazado una digitalización extrema donde el minimalismo estético manda, sustituyendo los tradicionales botones físicos por gigantescas pantallas táctiles en los coches que agrupan desde el climatizador hasta el ajuste de los retrovisores.

Sin embargo, lo que los fabricantes venden como el máximo exponente de la modernidad y la innovación tecnológica se ha convertido en una auténtica pesadilla para la seguridad vial de millones de conductores.

La frustración diaria de intentar subir la temperatura del aire navegando por submenús mientras se circula por una autovía ya no es solo una molestia ergonómica, sino una de las principales causas de siniestralidad en nuestras carreteras.

Esta alarmante realidad acaba de ser certificada por el reciente estudio internacional "SWIPE. TAP. CRASH. La distracción al volante en la era del coche digital", elaborado por el Grupo Allianz.

Los datos extraídos de la exhaustiva investigación no dejan lugar a dudas sobre el fracaso de este modelo de interfaz.

Más de uno de cada tres conductores, exactamente un 38 %, confiesa haber experimentado al menos una situación crítica o de peligro inminente mientras intentaba operar la enorme pantalla central de su vehículo en marcha.

Las cifras oficiales sobre siniestralidad vial suelen enmascarar este problema bajo el paraguas genérico de la pérdida de control, pero las investigaciones internas de la aseguradora revelan una verdad mucho más cruda: las distracciones tecnológicas están presentes como causa directa o factor determinante en uno de cada tres accidentes de tráfico.

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Ante esta escalada de siniestralidad, voces de máxima autoridad dentro del sector han decidido dar un golpe en la mesa. Klaus-Peter Röhler, experto en leyes y alto directivo internacional de Allianz, ha sido completamente tajante al analizar la deriva que han tomado los fabricantes de automóviles durante el último lustro.

"El propio habitáculo del vehículo se ha convertido en una pantalla que compite con la carretera por la atención del conductor", advierte el ejecutivo en un comunicado.

Su diagnóstico sobre el origen del problema apunta directamente a la filosofía de diseño actual de las grandes marcas.

"Un coche no es un smartphone. Cuando está en juego la seguridad, la funcionalidad debe estar por encima del diseño", asegura Röhler, sentenciando que la digitalización de estas interfaces interiores ha dejado de ser una simple cuestión estética para transformarse en un grave riesgo vital.

El clamor de la calle respalda por completo las duras advertencias de los expertos en seguridad. Los usuarios están agotados de interactuar con sistemas operativos complejos que exigen apartar la vista del asfalto de forma constante.

De hecho, el informe refleja que un contundente 64 % de los conductores exige dar un paso atrás y recuperar de inmediato los botones físicos tradicionales para gestionar las funciones más esenciales.

Esta fatiga digital es un patrón generalizado que ha empujado a la aseguradora a lanzar un mensaje muy claro tanto a la industria del automóvil como a las autoridades reguladoras: es urgente rediseñar los habitáculos priorizando la accesibilidad intuitiva.

La tecnología integrada debe facilitar la conducción, no convertirse en una peligrosa trampa de cristal que obligue al usuario a elegir entre ajustar la navegación o mantener los ojos fijos en la carretera.