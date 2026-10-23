Alejandro, empresario: "Llevo 2 años con paneles y batería en mi balcón de mi piso y he ahorrado entre 150 € y 200 €"

La mayoría de las casas ya tienen instalados paneles solares, y muchos propietarios están pensando en instalarlos si no lo han hecho aún para luchar contra la subida de la factura de la luz, pero ¿qué pasa con quienes tienen un piso?

El empresario y especialista en energía fotovoltaica Alejandro Diego Rosell recientemente ha publicado un vídeo en el que detalla su experiencia, que nos puede servir si no estábamos seguros incluso si la instalación era posible.

Tener nuestra propia instalación solar es perfectamente viable, y de hecho, es muy recomendable, como demuestra este testimonio después de dos años de uso y monitorización constante con datos reales de producción y consumo.

Lo bueno es que tener placas solares en el balcón no es algo complicado. Ya existen muchos kits solares que permiten aprovechar el espacio que tenemos de manera sencilla, "en 30 minutos" según Alejandro, y se pueden desmontar para llevarlo en el coche donde queramos.

Sorprendentemente, ofrecen un buen rendimiento pese a su tamaño. Como explica el propio Alejandro, "Durante las horas de sol, parte del consumo permanente de la casa deja de venir de la red. El frigorífico, el router, los dispositivos están cubiertos total o parcialmente".

Esto se traduce en un ahorro directo desde el primer día: cuando instaló los primeros 400 kWh hace dos años, calcula que ahorraba aproximadamente un 15% de su consumo habitual, algo nada desdeñable.

A pesar del buen rendimiento inicial, depender únicamente de la generación de energía en cada momento limita mucho el aprovechamiento de esta tecnología. Por eso, tras un primer año de uso, Alejandro decidió duplicar la potencia a 800 kWh e instalar una batería de 1,6 kWh.

2 años con paneles y batería en mi balcón: factura y datos reales

Este último añadido es lo que realmente marca la diferencia. "He pasado de consumir únicamente cuando se producía de manera instantánea a poder consumir durante el día, y durante muchos días la batería se llena hasta el 100%".

Esta energía almacenada permite usar los electrodomésticos durante las horas en las que no hay sol vertiéndola a la red de casa.

Una década de luz gratis

Pese a todas estas ventajas, la mayor desventaja es sin duda alguna la inversión inicial de 2.000 euros aproximados de esta instalación. En el caso de Alejandro, calcula que ya se ha ahorrado entre 150 y 200 euros, pero prevé que la inversión se amortizará en algún momento en los próximos 14 y 16 años.

Sin embargo, debido a que las placas y otros componentes como los microinversores tienen una vida útil que supera los 20 o 25 años, eso significa que vamos a pasar más de una década con energía completamente gratis.

También, a medida que los costes de producción de las baterías se reducen, los tiempos de amortización se acortarán incluso más, convirtiendo estos kits solares en una gran herramienta para ahorrar en la luz.