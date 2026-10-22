José Ángel, experto en seguridad: "Para la estafa de Whatsapp de votar por Eliska, si tenemos Android no es suficiente cerrar la sesión"

Una nueva ciberestafa se está propagando de manera masiva entre los usuarios de WhatsApp. El ataque se camufla tras un mensaje aparentemente inocente, en el que se solicita ayuda para votar a una niña en un concurso de baile.

En el texto del mensaje, se pide el voto para una tal 'Eliska', aunque también hay versiones del mismo mensaje que la llaman 'Sophie', con la excusa de que el primer premio consiste en una clase de baile gratis o una beca.

Sin embargo, detrás de esta petición amistosa no hay ningún tipo de concurso, sino un ciberataque basado en el phishing y un gusano informático (o 'worm') que se basa en la buena voluntad de las víctimas para infectar sus móviles y robar sus datos.

Cuando la víctima accede al enlace para votar en el supuesto concurso, es redirigida a una página web falsa que pide información como el número de teléfono, para a continuación presentar unas instrucciones para ingresarlo en WhatsApp con la función de vincular un dispositivo.

Sin embargo, si hacemos esto, estaremos dando el control de nuestra cuenta a los atacantes, que la usan para seguir reenviando el mensaje a toda la lista de contactos del usuario y para realizar otros ataques, como pedir dinero a familiares haciéndose pasar por esta persona.

El ataque se ha expandido tan rápidamente que los medios generalistas ya están enseñando a la audiencia cómo protegerse. El experto en tecnología José Ángel Cuadrado explicó en la COPE los primeros pasos que podemos dar.

Lo primero que debemos hacer es desvincular el dispositivo que no es nuestro. Para ello, tenemos que abrir WhatsApp y pulsar en el botón de los tres puntos a la derecha y entrar en "Dispositivos vinculados".

Aquí encontraremos una lista de móviles y ordenadores que pueden usar nuestra cuenta. Debemos pulsar en cada uno que nos parezca sospechoso y pulsar en "cerrar sesión", en otras palabras, los inicios de sesión que no sean nuestros o que no reconozcamos.

Si no estamos seguros, es mejor pecar de precavidos y cerrar la sesión en nuestro ordenador y tener que iniciar otra vez que dejar abierta la sesión que está usando el atacante.

Si tenemos un iPhone, eso suele ser suficiente; sin embargo, José Ángel Cuadrado advierte que si tenemos un Android puede que no lo sea, y recomienda dar un paso adicional explicado por el experto en ciberseguridad, Hicham El Hafed.

En Android, al entrar en este tipo de páginas fraudulentas en ocasiones saltan descargas de aplicaciones en segundo plano sin que el usuario se dé cuenta; por esta razón, el experto aconseja revisar detenidamente el móvil para comprobar si tenemos alguna aplicación extraña o no reconocida o un archivo que no sea nuestro, ya que puede ser malware que se ha instalado de manera oculta.