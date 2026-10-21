Diego Martí, albañil con más de 15 años de experiencia: "Los sueldos de media son 1.700 o 1.800 euros, me parece ridículo"

El sector de la construcción en España atraviesa un periodo complicado, marcado por la escasez de relevo generacional, la dureza del trabajo físico y un debate constante sobre si los sueldos justifican ese esfuerzo.

Diego Martí, un albañil valenciano de 30 años que suma ya 15 años de trayectoria profesional en el sector, ha analizado la realidad financiera del oficio, lo que pueden esperar los nuevos peones que entran, y las vías que tienen para prosperar económicamente.

La realidad es que los sueldos en el sector de la reforma y la edificación no siempre concuerdan con las exigencias del puesto, ni siquiera con la evolución general del coste de la vida.

"Cobrar es lo mismo hace 15 años estando todo 15 veces más [caro]", advierte Martí, que apunta a clientes que se quejan por subidas de precio de un año a otro pese al incremento en los suministros, sin tener en cuenta la mano de obra.

"El convenio en sí a mí sinceramente me parece ridículo. La media creo que son 1.700 o 1.800 euros, es que me parece ridículo, pero la realidad es que son los precios que se manejan porque tampoco puedes cobrar más al cliente", afirma Martí.

Martí inició su andadura en el sector 'a la fuerza'; forzó su expulsión del instituto para poder empezar a trabajar antes, lo cual le produjo algunos problemas ("la primera semana me apretaron tanto que estuve una semana trabajando y la otra semana no podía ni atarme los zapatos"), pero también se dio cuenta de que "pues esto me gusta, no está tan mal trabajar".

Para cualquier joven que se dedica a dar sus primeros pasos en la construcción, es inevitable empezar como peón o ayudante. Martí estuvo de peón unos 4 años, haciendo sacrificios como quedarse a poner ladrillo durante la hora de comer y que el socio de su padre viese su afán, lo cual provocó algunas risas.

Entrevista a Diego Martí

El convenio colectivo establece una remuneración base de 1.300 euros mensuales de media en los niveles más básicos como el de peón; una entrada que está repleta de cargas físicas en las tareas iniciales, como mover escombros, cargar materiales pesados o preparar mezclas.

No fue hasta los 16 años que Martí realmente tuvo la edad legal para que le hicieran un contrato, teniendo que pasar un examen sencillo con un libro de referencia al lado, aunque Martí aclara que no está seguro de si eso existe ahora mismo.

Martí ha defendido que la construcción es ideal para la gente que mira más a futuro: "Tú al final vas a empezar cobrando lo mínimo, es normal, pero a medida que vayas aprendiendo más habilidades, vas a poder cobrar más, más que un mozo de almacén".

Ahora, Martí compagina su labor en la empresa con una nueva carrera en redes sociales, donde se ha ganado fama de polémico, algo que confiesa es a propósito: "Lo que pongo es vídeo creado expresamente para forzar los comentarios de los ingenieros de sofá y educados de las redes sociales".

Es algo que le está dando más ingresos ya que "la gente no trabaja de gratis", aunque eso le haya costado algunas oportunidades: "A mí las marcas no me van a buscar porque soy muy controversial, aunque lo que se ve en redes sociales es un personaje, en mi trabajo soy muy profesional y muy serio".