Daiana y Jerson, una pareja que se está construyendo su casa: "Compramos dos contenedores marítimos por 4.800 euros"

La búsqueda de una casa puede ser extremadamente difícil en España, especialmente si no queremos vivir de alquiler, ya que la única alternativa aparente es un préstamo hipotecario de varias décadas.

Por eso, cada vez están apareciendo más historias como la de Daiana y Jerson, que llevan ya más de cuatro años trabajando en su proyecto soñado de construir una casa desde cero usando unos contenedores marítimos como base.

Por extraño que parezca, esta es una alternativa cada vez más común, especialmente entre jóvenes que solicitan presupuestos a empresas profesionales y descubren que los costes y plazos de ejecución superan por completo sus capacidades económicas.

La epopeya, que está siendo registrada en el canal de YouTube JeDai Life, ha estado repleta de desafíos y problemas, especialmente por el objetivo de reducir la inversión al mínimo sin renunciar a la legalidad.

Por eso, la pareja optó por adquirir los contenedores directamente en el mercado de ocasión; en su búsqueda por la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, se dieron cuenta de que los precios oscilaban entre los 1.500 y los 2.500 euros por unidad.

Sin embargo, estos precios varían enormemente dependiendo del deterioro que ha sufrido el contenedor durante su uso, por lo que se dieron cuenta de que puede merecer la pena gastar un poco más en una unidad sin problemas estructurales.

Proyecto de casa con contenedores

Al final, adquirieron dos contenedores con el formato estándar de 40 pies (12,19 metros) con un precio final de 2.400 euros cada uno con IVA y transporte en camión incluidos, lo que supuso un desembolso final de 4.800 euros por la estructura principal de la futura casa.

A este coste se sumó la necesidad de alquilar una grúa especializada de gran tonelaje, por 500 euros más IVA para colocar los contenedores en su posición exacta, debido a la complejidad del terreno.

Este es de ese tipo de proyectos en el que cualquier euro ahorrado ayuda a largo plazo, y la toma de decisiones durante la construcción se basa en esa filosofía. Por ejemplo, en vez de desembolsar más de 1.000 euros en una máquina prensadora eléctrica profesional para la fontanería, obtuvieron una herramienta manual prestada, lo que supone más trabajo, pero también más ahorro.

24 m de metal para 87 m²

El diseño de la casa supone que los 24 metros de metal se transformarán en 87 metros cuadrados habitables. El proyecto está concebido desde el inicio como una edificación 100% legal con licencia de obra municipal, proyecto firmado por un arquitecto y supervisión de una aparejadora.

La cimentación se ejecutó mediante zapatas de hormigón, sobre las que descansan los contenedores, en una disposición que tiene en cuenta las limitaciones de espacio teniendo en cuenta la geometría de la parcela.

Para conseguir los 87 metros cuadrados de superficie útil, los propietarios situaron los dos contenedores en paralelo, dejando un espacio hueco en el centro; este vano central se une mediante vigas de refuerzo de hierro o madera.

El proyecto aún no está terminado, y ha pasado por etapas difíciles como accidentes y retrasos, además de un gran agotamiento físico. Sin experiencia previa, la pareja ha tenido que aprender cada oficio mediante el ensayo y error, asumiendo el impacto financiero y físico de sus errores.