Adrián, 29 años, sobre el impacto de la IA en las finanzas: "La utilicé para invertir 900 € durante 5 días y no gané dinero"

La llegada de nuevos modelos de IA más avanzados ha sido rompedora en el mundo financiero por muchas razones, pero sobre todo, porque está ayudando a mucha gente a realizar su primera inversión; sin embargo, antes de apostar nuestro dinero por lo que diga la IA, debemos tener en cuenta que no es perfecta, ni mucho menos.

El emprendedor Adrián Sáenz, con 14 años de experiencia, ha llevado a cabo un experimento para comprobar si una IA comercial como Claude, desarrollada por Anthropic, puede gestionar inversiones en el mercado de las criptomonedas y generar beneficios de manera consistente.

Para esta prueba, Sáenz destinó un capital total de 1.000 dólares (891,55 €) para hacer trading de Bitcoin durante una semana, utilizando únicamente las recomendaciones generadas por Claude y sin intervenir en sus decisiones.

Con ese dinero especuló en el mercado de Bitcoin, escogido por la disponibilidad durante las 24 horas del día y sin las restricciones de horario de los mercados bursátiles; la metodología consistió en un apalancamiento x20, es decir, que con 100 dólares abre posiciones de 2.000 dólares en el mercado, multiplicando tanto las posibles ganancias como las pérdidas.

El dinero de la inversión se dividió en dos estrategias diferentes de 500 dólares (445,77 €) cada una. Por una parte, con el análisis fundamental, Claude analizó noticias de última hora, flujos de capital en ETFs, sentimiento de mercado y datos macroeconómicos. Mientras tanto, el análisis técnico se centró en gráficos de precio, soportes, resistencias e indicadores como el RSI.

Pruebo El Trading Con Claude Durante Una Semana - Adrián Sáenz

Los resultados fueron muy interesantes. Con el análisis fundamental, el balance final fue de 616,55 dólares (549,69 €), es decir, que ganó 116,55 dólares (103,91 €)respecto a los 500 dólares que había invertido, una rentabilidad del 23,31% y una tasa de acierto del 80%.

En cambio, con el análisis técnico perdió más dinero del que ganó con la primera técnica, 127,31 dólares (113,50 €), quedándose en una rentabilidad de -25,46% y una tasa de acierto muy baja. En total, tuvo una pérdida neta cercana a los 11 dólares, o 9,80 euros.

Sin embargo, Sáenz explica que esto no significa que el análisis fundamental sea mejor que el técnico para invertir con un modelo de IA, ya que los traders profesionales combinan ambos para tomar decisiones, y esta ha sido una prueba muy corta para diferenciar entre uno y otro.

Es más, el experto advierte que delegar decisiones financieras totalmente a una IA es peligroso, recordando que alrededor del 90% de los traders pierden dinero y solo cerca del 1% consigue ganar de forma sostenida.

Por eso, cree que simplemente dejar que la IA haga ese trabajo "no es una buena mentalidad" y que si realmente queremos ganar dinero, necesitaremos mucho tiempo de formación, porque la idea de ganar dinero de forma rápida y fácil "no existe".