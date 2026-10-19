Javier Dasí, ingeniero: "Imagínate que pagas 120 € al mes en tu factura de la luz, con baterías vas a pagar la mitad"

El autoconsumo con placas solares se ha consolidado en España como una opción muy a tener en cuenta para reducir la factura de la luz; sin embargo, muchos usuarios están descubriendo que no basta con instalar las placas para ahorrar de verdad.

El ingeniero y especialista en energía fotovoltaica, Javier Dasí, ha explicado en su último vídeo algunos de los errores más frecuentes de este tipo de instalaciones, y la importancia de contar con baterías para almacenar la energía sobrante y de contar con un buen inversor.

Para empezar, si no tenemos aún baterías instaladas, deberíamos pensar seriamente en hacer la inversión. Como explica Dasí, "Una instalación solar con las mismas placas solares y el mismo inversor sin baterías, te va a hacer ahorrar la mitad que con baterías".

El experto da un ejemplo muy sencillo: "Imagínate que pagas 100 euros al mes, o 120 en tu factura de la luz. Le metes baterías sin añadir placas, con las mismas placas solares vas a pagar la mitad".

El motivo por el que esta inversión funciona es por la manera en la que funciona la compensación de excedentes, es decir, la energía que producen nuestras placas y que no usamos, devolviéndola a la red eléctrica a cambio de un pago que se suele traducir en una rebaja en la factura mensual.

Sin embargo, en la práctica este método no es tan atractivo como lo era antes, y según Dasí, "al final, más o menos te devuelven la mitad, inyectas 10 y te devuelven 5"; pero además, de esos 10 kilovatios que hemos inyectado, hemos perdido otros 10 que no asume el mercado, por lo que al final "un 25% o un 30%" es lo que recuperamos.

He quitado mi inversor solar HUAWEI para poner ESTO… - Javier Dasí

Por lo tanto, hoy en día es imprescindible contar en nuestro hogar con baterías que almacenen la energía excedente generada por las placas solares, pero eso no es lo único que deberíamos tener en cuenta.

La instalación de un buen inversor para las baterías también es vital. El inversor es el 'cerebro' de la instalación, y lo que nos va a permitir dirigir el flujo eléctrico entre los paneles, la vivienda, las baterías y la red general.

Dasí explica que tuvo malas experiencias con un inversor de la marca Huawei, especialmente por la necesidad de comprar accesorios importantes por separado como el backup o el módulo wifi, lo que hace que el bajo precio inicial se infle.

También es habitual que las marcas quieran asegurarse de que el cliente compra sus productos, con métodos dudosos como un ecosistema cerrado o incluso baterías propietarias para atar al cliente a su marca.

Por eso, Dasí recomienda un inversor universal, que soporte baterías estándar de litio ferrofosfato de 51,2 V, que son más estables térmicamente y más económicas debido a la competencia que existe en el sector abierto.