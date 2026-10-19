Entró en vigor: los usuarios de patinetes eléctricos tendrán que tener mínimo 15 años y están obligados a llevar casco

La movilidad urbana ha experimentado una transformación radical durante esta primera quincena de octubre, tanto para las bicicletas como los patinetes eléctricos.

Tras la reciente entrada en vigor de la ambiciosa actualización del Reglamento General de Circulación impulsada por la Dirección General de Tráfico, el escenario para los vehículos de movilidad personal es completamente distinto.

Esta reforma, diseñada para proteger a los peatones y priorizar la seguridad ciudadana, deja atrás la anticuada visión centrada en los coches tradicionales.

La medida más destacada, que ya marca el día a día en nuestras calles, afecta a los usuarios más jóvenes y a su seguridad pasiva.

Desde el pasado primero de octubre, la legislación prohíbe tajantemente que los menores de 15 años piloten un patinete eléctrico.

Esta innegociable barrera de edad busca reducir drásticamente la siniestralidad temprana.

Además, el uso del casco protector ha dejado de ser una simple recomendación para convertirse en una exigencia absoluta en cualquier desplazamiento urbano. Infringir esta norma supone enfrentarse a una sanción económica rápida y directa de 200 euros.

Patinete eléctrico. EE

El otro gran pilar de esta profunda revisión normativa es la visibilidad perimetral permanente.

Las nuevas reglas exigen que todos los patinetes mantengan su sistema de alumbrado encendido en todo momento, independientemente de la luz solar.

Complementando esta medida tecnológica básica, el uso de un chaleco reflectante resulta ahora imperativo durante la noche o frente a condiciones climáticas adversas.

Es importante señalar que los repartidores y demás profesionales están obligados a llevar esta prenda luminosa puesta de manera constante.

Ignorar estas fundamentales reglas de iluminación acarrea otra severa multa de 200 euros.

Como aspecto positivo para fomentar la conectividad entre distintos núcleos de población, la normativa actual habilita a estos vehículos para circular fuera de las ciudades, siempre que utilicen vías segregadas del tráfico motorizado como los carriles bici.

Estas estrictas directrices consolidan este ejercicio como un punto de inflexión definitivo para la movilidad alternativa y sostenible.

No debemos olvidar que, hace tan solo unos meses, las autoridades ya impusieron la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil y de inscribir el vehículo en un registro oficial, imponiendo duras penalizaciones a los infractores.

Un patinete eléctrico. EE

Finalmente, este extenso paquete reglamentario no señala exclusivamente al emergente sector de los patinetes eléctricos.

Tráfico ha aprovechado la oportunidad legal para modificar las costumbres de otros veteranos profesionales del transporte urbano.

El ejemplo más representativo afecta directamente al colectivo del taxi, cuyos conductores han perdido su histórica exención normativa y ahora se ven obligados a abrocharse el cinturón de seguridad en todo momento.