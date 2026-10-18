Enric Serrano, policía: "Si te roban el iPhone mientras lo usas, tus cuentas y dinero están en juego. Así puedes evitarlo"

Imagínate la escena: vas caminando por la calle, respondiendo un mensaje o revisando tus redes sociales, y de repente, sufres un tirón. Te acaban de robar el iPhone.

Sin embargo, el verdadero drama no es la pérdida del aparato, sino el estado en el que se lo han llevado: con la pantalla encendida.

Este es uno de los métodos de hurto más habituales en la actualidad, y las consecuencias pueden ser devastadoras para tu privacidad y tu economía.

El policía y divulgador Enric Serrano, conocido en redes sociales como 'Policía de Corazón', ha lanzado en TikTok una seria advertencia sobre este modus operandi que afecta a miles de usuarios.

Como experto en seguridad, su mensaje inicial es un toque de atención directo: "Mira esto si alguien te quita el móvil mientras lo estás utilizando".

El riesgo es máximo porque el ladrón tiene acceso libre a tu vida digital antes de que la pantalla llegue a bloquearse.

Cuando los delincuentes consiguen hacerse con tu dispositivo mientras lo tienes en la mano, no solo se llevan un hardware costoso.

Tal y como advierte Serrano, "el problema va mucho más allá de perder el teléfono".

Al no tener que introducir tu código PIN ni enfrentarse al reconocimiento facial en un primer momento, los ladrones tienen vía libre para indagar en tu información más sensible.

"Tus cuentas, tus datos personales, incluso pagar con él, están en juego", subraya el agente en su vídeo viral.

Afortunadamente, Apple cuenta con una barrera de seguridad específica en iOS diseñada para neutralizar este tipo de situaciones.

Se trata de una función que muchos usuarios de iPhone aún no tienen configurada, pero que resulta vital.

Ante este panorama, el policía lo tiene claro: "Te enseño cómo ponerle las cosas mucho más difíciles" a los delincuentes.

Para proteger tu terminal y evitar que un ladrón pueda vaciar tus cuentas bancarias o cambiar tus contraseñas, debes configurar una herramienta nativa del sistema.

El proceso es sumamente sencillo. El agente Serrano detalla los pasos exactos: "Entra en ajustes, busca el apartado Face ID y código, y activa la protección en caso de robo del dispositivo".

Esta funcionalidad exige que la autenticación biométrica (Face ID o Touch ID) sea obligatoria para realizar acciones críticas, bloqueando el uso del código numérico.

Pero el truco definitivo para maximizar la seguridad reside en un ajuste adicional. "Una vez activada esta opción, seleccionaremos 'Siempre'", recomienda el policía.

Al marcar la opción de 'Siempre' en lugar de limitarla solo a ubicaciones desconocidas, te aseguras un blindaje total en cualquier momento".

Así ciertas acciones tendrán una espera de seguridad", concluye Serrano.

Este retraso de una hora impide que el ladrón altere tu ID de Apple de forma inmediata, otorgándote un margen de tiempo crucial para bloquear el dispositivo a distancia.