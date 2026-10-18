Daniel, cerrajero: "La cosa más chula es un escudo magnético para que nadie nos pueda meter ninguna llave ni ganzúa"

Los casos de robo en hogares y de okupas siguen siendo una preocupación constante para miles de familias. Los intentos de acceso evolucionan rápidamente, y las cerraduras tradicionales ya no ofrecen la misma tranquilidad que hace unos años.

Por ese motivo, los fabricantes están explorando nuevos métodos y soluciones innovadoras que van un paso por delante de las técnicas más comunes; entre estos avances, destacan los escudos magnéticos de alta seguridad.

Estos dispositivos están diseñados para bloquear en primer lugar el acceso a la cerradura en sí; la lógica es simple, si el ojo de la cerradura no es accesible, es imposible meter una llave copiada o una ganzúa para forzar el mecanismo interno.

Daniel Mateo, mejor conocido como El Cerrajero de TikTok, ha mostrado uno de estos nuevos modelos en uno de sus últimos vídeos, el DISEC MR 500, afirmando que es "la cosa más chula" que ha visto.

Se trata de un escudo magnético que impide el acceso físico a la ranura de la cerradura, mostrando una placa metálica que no se puede mover cuando la puerta está cerrada.

El funcionamiento de este dispositivo es muy sencillo, y se basa en usar no una sino dos llaves. La primera es magnética, y nos permite desplazar la barrera protectora de acero que cubre completamente el cilindro de la cerradura.

Un detalle importante es que esta primera llave no es un simple imán convencional, sino un dispositivo codificado que integra varios imanes en posiciones específicas y con diferente potencia, una configuración única para cada cerradura.

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Al colocar la llave magnética sobre el frontal y girarla, el mecanismo interno encaja con la combinación única y desbloquea la placa protectora haciéndola girar y dejando a la vista la ranura de la llave tradicional.

Entonces, el usuario sólo tiene que introducir la llave habitual para abrir la puerta como siempre. Al salir de casa, basta con cerrar con la llave normal y a continuación, deslizar de nuevo la cubierta con la llave magnética.

Este dispositivo ofrece una protección notable contra varios tipos de ataques comunes. Por un lado, neutraliza técnicas de robo muy extendidas como el bumping, consistente en introducir una llave manipulada y golpearla para mover los pistones internos, así como nuevas técnicas como el uso de ácido para destruir el cilindro.

También evita el uso de ganzúas, ya que en primer lugar el ladrón no tiene acceso al mecanismo interno, y también nos protege si alguien ha conseguido hacer una copia de la llave de nuestra casa por algún método, ya que también necesita la llave magnética única.

El escudo también protege contra actos vandálicos, como la introducción de silicona, pegamento, palillos o ácidos para inutilizar la cerradura y obligar al propietario a cambiarla.