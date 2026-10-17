Javier Dasí, ingeniero: "Si estás más de un año con la misma compañía de luz, te va a quitar el descuento y te subirá el precio"

El mercado energético en España es un laberinto en el que los consumidores a menudo se sienten perdidos.

Con las constantes fluctuaciones en el precio del megavatio hora y la proliferación de diferentes tarifas, optimizar la factura de la luz de casa se ha convertido en un verdadero reto financiero.

En este contexto de incertidumbre, las redes sociales han emergido como una plataforma clave para la divulgación.

Recientemente, el ingeniero español Javier Dasí ha revolucionado TikTok desvelando aquellas "cosas que tú eléctrica no quiere que sepas…", dando un consejo tan simple como eficaz sobre la gestión de nuestros contratos de suministro.

El núcleo del problema, según este experto, reside en la fidelidad mal entendida de los usuarios. Muchos clientes creen que mantener un contrato a largo plazo con su proveedora actual les garantiza estabilidad o beneficios por antigüedad.

Sin embargo, Dasí desmonta este mito de forma rotunda y advierte que la inactividad administrativa es precisamente el factor del que se aprovechan las empresas del sector.

"Si estás más de un año con la misma compañía, normalmente te va a quitar el descuento y te va a subir el precio porque lo que dices es, ya que esta persona no se cambia, voy a subirle un poquito el precio y mientras no se cambie se lo sigo subiendo", alerta de manera directa en su vídeo viral.

Para ilustrar esta dinámica de los precios, el ingeniero recurre a una curiosa e ilustrativa metáfora del mundo natural, comparando a los consumidores inteligentes con la fauna que busca sobrevivir.

"Hay pájaros, animales y especies que todos migran y cambian de sitio porque necesitan moverse para no perjudicarse", señala en su explicación.

Y añade, haciendo el paralelismo directo con nuestra economía doméstica: "Lo mismo pasa con tu factura de luz".

La solución a esta silenciosa penalización económica requiere una actitud completamente proactiva por parte del usuario, apoyándose en las herramientas digitales actuales para comparar tarifas.

"Por eso, cada año es importante, al igual que hace la naturaleza, migrar, cambia tu compañía de luz", aconseja el divulgador a sus seguidores.

La clave reside en aprovechar la feroz competencia del libre mercado, donde las políticas de captación de nuevos abonados son siempre mucho más atractivas que las estrategias de retención.

Como concluye Dasí en su mensaje: "Hay que revisarla y cambiar a otra oferta porque las compañías eléctricas, para captarte de nuevo, te van a hacer mejor oferta que para que te quedes con ellas".

En definitiva, la lealtad a una eléctrica tiene un alto precio que el consumidor inteligente ya no debería estar dispuesto a pagar.