Un albañil y empresario de construcción: "Un profesional que alicate bien debería cobrar 2.800 € al mes y no 1.800 €"

En plena era de la inteligencia artificial (IA) y la automatización, donde la tecnología promete transformar cada proceso industrial, el sector de las reformas tiene un problema que resolver: la escasez de talento técnico especializado sobre el terreno.

Mientras las plataformas de proptech optimizan la gestión de activos, la ejecución manual cualificada se revaloriza como el recurso más insustituible y codiciado de la economía real.

Cristian, profesional del sector con más de dos décadas de experiencia, ha puesto cifras a esta brecha salarial durante su intervención en "Sector Oficios Podcast".

Según argumenta, la retribución fijada por el marco regulatorio oficial no refleja en absoluto el valor real de la maestría técnica: "Un profesional que alicate bien debería cobrar 2.800 euros al mes y no los 1.800 euros del convenio".

Para el especialista, la distancia entre el convenio y la realidad dificulta la captación de perfiles cualificados.

Esta distorsión retributiva genera dinámicas complejas en la gestión diaria de las obras. Cristian detalla que un oficial de primera percibe aproximadamente 1.700 euros limpios de nómina frente a los 1.500 o 1.600 euros de un peón.

"Hay solo 100 € de diferencia. Al oficial lo quemas, porque el peón está con el móvil y el oficial lleva todo el trabajo y la responsabilidad en la espalda", denuncia, subrayando la necesidad de reestructurar los incentivos económicos en un entorno productivo exigente.

En un ecosistema tecnológico enfocado en la captación digital de clientes, Cristian sostiene que la verdadera ventaja competitiva reside en la fidelización del capital humano interno.

"Buscar clientes para mí no es un problema; buscar trabajadores sí... Para mí es igual de importante cuidar al trabajador que al cliente", afirma.

Su filosofía descarta la masificación y apuesta por células reducidas: "Somos un equipo de fútbol sala. Hasta que no terminamos un partido no empieza otro".

La trayectoria de Cristian ejemplifica además la firmeza frente a condiciones financieras abusivas en la cadena de suministro.

El especialista recordó cómo prefirió abandonar volúmenes de facturación antes que aceptar liquidez diferida: "Preferí salirme de cobrar muy bien e irme a ganar 1.064 euros como empleado antes que aceptar pagarés a un año".

Esa misma visión técnica le permitió liderar operaciones inmobiliarias de alto impacto, transformando un local tapiado adquirido por 64.000 euros en un activo comercializado por 340.000 euros tras una inversión directa de "48.000 euros y media espalda mía".

Finalmente, el profesional defiende la necesidad de profesionalizar procesos y abandonar servicios reactivos de escaso margen.

"El 90% de nuestro trabajo era arreglar las chapuzas de los demás. Con las chapuzas no ganas dinero ni mantienes dignamente a tu plantilla", añadió.

En un mundo hiperconectado, la ejecución física especializada exige su lugar como el pilar fundamental del entorno construido.