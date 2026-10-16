Confirmado por ley: las marcas están obligadas a reparar los televisores y móviles que estén fuera de garantía en España

Se acabó definitivamente la época en la que un pequeño fallo técnico obligaba a comprar un dispositivo completamente nuevo.

A partir de ahora, el panorama tecnológico en España experimenta un giro radical gracias a la nueva legislación que blinda el derecho a reparar.

Hoy, el mercado español ya asimila las consecuencias de una normativa histórica que protege al consumidor mucho después de que haya caducado su garantía oficial.

El origen de este profundo cambio reside en la reciente Directiva europea, cuya normativa correspondiente ya se encuentra plenamente integrada en el Boletín Oficial del Estado tras superar el plazo límite de adaptación fijado el pasado 31 de julio.

Con este movimiento legal, las autoridades buscan poner fin a la obsolescencia programada y a las tácticas empresariales que encarecían artificialmente los arreglos para forzar continuas ventas de equipos nuevos.

La exigencia impacta directamente sobre los fabricantes de teléfonos inteligentes, tablets, televisores, monitores y grandes electrodomésticos de uso diario en casa.

A partir de este momento, las multinacionales están obligadas por ley a ofrecer servicios de reparación técnica para sus aparatos, independientemente de que el periodo de garantía legal haya llegado a su fin.

Servicio de autoreparación de Apple. Apple Omicrono

La única condición indispensable es que la intervención mecánica siga siendo técnicamente posible.

Además de garantizar la disponibilidad del servicio, la legislación impone condiciones muy claras sobre cómo debe prestarse.

Las empresas tendrán que aplicar unas tarifas de mano de obra y unos plazos de entrega que resulten lógicos y razonables para el usuario medio en todo el país.

Asimismo, la normativa prohíbe de forma tajante que las marcas nieguen la asistencia técnica alegando que el dispositivo fue abierto previamente por un taller de barrio o que incorpora repuestos compatibles que no son originales.

Las implicaciones de esta ley transforman por completo las estrategias de diseño industrial a nivel tecnológico. A partir de hoy, los equipos de ingeniería deben concebir sus futuros productos desde una perspectiva modular y fácilmente desmontable.

Las compañías asumen la responsabilidad de garantizar un flujo constante de piezas de repuesto durante años y tendrán que publicar manuales técnicos accesibles para facilitar las labores de mantenimiento a cualquier profesional independiente.

Esta victoria legislativa plantea grandes beneficios en dos frentes fundamentales. Para las familias, supone un ahorro económico crucial en tiempos de incertidumbre, ya que estirar la vida útil de un televisor o un móvil evita grandes desembolsos imprevistos.

A nivel medioambiental, la norma frena el vertiginoso ritmo de generación de basura electrónica, uno de los peores desastres ecológicos actuales.