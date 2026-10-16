Ángel, experto en ahorro: "Cuidado si vas a cocinar con gas, tienes revisión cada 5 años y la campana a 65 cm"

Aunque la vitrocerámica y la inducción han conquistado las cocinas españolas, aún queda mucha gente para la que el gas sigue siendo la única opción, y no lo decimos porque no puedan hacer una reforma, sino por preferencia personal.

De hecho, muchos propietarios están descontentos con el rendimiento de su cocina eléctrica y están pensando en volver a instalar los fogones de siempre; ya sea porque están acostumbrados a controlar la temperatura con el nivel del fuego, o porque piensan que sus platos quedan mucho mejor de esta manera.

Sin embargo, antes de dar ese paso, deberíamos tener algunos aspectos muy importantes a tener en cuenta, o nos podemos llevar un susto en forma de burocracia y costes adicionales que tal vez no habíamos previsto.

El experto en hogar de Electro Ángel, Ángel Luis Blázquez, ha repasado algunos de estos obstáculos e inconvenientes en un vídeo publicado en redes sociales en el que alerta a posibles clientes que quieran dar el salto a una cocina de gas.

Para empezar, la instalación de una cocina de gas no es tan simple como poner los fogones. En España, es necesario hacer mucho "papeleo" como lo define Blázquez, empezando por el requisito de contar con un instalador autorizado.

A eso hay que sumar que el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos establece que estas instalaciones deben someterse a una inspección periódica obligatoria cada 5 años.

Esta revisión es costosa, aunque los precios varían dependiendo de la distribuidora y la comunidad autónoma, pero no deja de ser un trámite imprescindible para garantizar que no haya fugas ni problemas en los conductos.

La normativa incluso determina la distribución del espacio en la cocina. La distancia de seguridad entre los fogones y la campana extractora debe ser de al menos 65 centímetros cuando se utiliza gas, para evitar que una llamarada accidental dañe los filtros y provoque un incendio.

Por supuesto, debemos tener una ventilación adecuada, con un paso de aire hacia el exterior con una superficie mínima; esto no solo va a generar corrientes de aire en invierno, sino que puede que ni siquiera sea posible en nuestro piso si no podemos expulsar humos al patio, dependiendo de la normativa de nuestra comunidad.

El mantenimiento de una cocina a gas también es más trabajoso, ya que tenemos que limpiar elementos como las parrillas, quemadores y tapitas de manera individual, ya que pueden acumular grasa en recovecos de difícil acceso.

Claro, que no todo son desventajas. El propio Blázquez admite que "la comida sale mucho mejor" con gas, y que es más apropiado para ciertos tipos de cocina como por ejemplo, si vamos a usar un wok. Y por supuesto, da igual que haya un apagón, vamos a poder cocinar.

Sin embargo, está claro que para la mayoría de la gente, la vitrocerámica, con un coste inicial muy bajo, y la inducción, con un rendimiento energético muy alto, son las mejores alternativas para la mayoría de la gente.